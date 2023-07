Psg, Donnarumma: "Giorni difficili, grazie a tutti per il supporto"

© Getty Images

Gianluigi Donnarumma torna a parlare a qualche giorno di distanza dalla spaventosa rapina subita nella sua abitazione di Parigi, dove si trovava insieme alla compagna Alessia Elefante. Lo fa rivolgendosi direttamente ai propri follower su Instagram, in una storia in cui li rassicura sul suo stato emotivo e si dice pronto a riprendere il lavoro sul campo: "Ciao a tutti, volevo ringraziarvi per il supporto che mi avete dato da venerdì scorso - le parole del portierone azzurro -. Sono stati giorni difficili, ma l’importante è che stiamo tutti bene. Ora mi trovo in Giappone (in tournée con la squadra, ndr), non vedo l’ora di ricominciare a giocare e indossare la maglia del Psg nei prossimi impegni. Mando un abbraccio a tutti".