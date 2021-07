Premier sotto shock: giocatore dell'Everton arrestato per pedofilia

Il mondo del calcio inglese e non è sotto shock: secondo i media d'oltremanica venerdì sera un giocatore della massima serie inglese sarebbe stato arrestato nella contea della Grande Manchester con l'accusa di pedofilia. Ancora sconosciuta l'identità del calciatore che però avrebbe 31 anni, sarebbe sposato e titolare nella sua nazionale ed è stato rilasciato su cauzione. Contemporaneamente l'Everton ha fatto sapere di aver sospeso un suo giocatore per indagini della polizia: "Il club continuerà a supportare le autorità con le loro indagini e non rilascerà ulteriori dichiarazioni in questo momento".