Premier, crolla il Manchester United: 3-0 del Tottenham a Old Trafford. Frena l'Aston Villa

INGHILTERRA

Espulso Bruno Fernandes, gli Spurs passano con Johnson, Kulusevski e Solanke: sempre più a rischio ten Hag

© afp Nella sesta giornata di Premier League arriva un altro ko per il Manchester United, sconfitto 3-0 a Old Trafford contro il Tottenham. Johnson apre le marcature al 3’, poi dopo l’espulsione diretta di Bruno Fernandes (al 43’ per fallo su Maddison) gli Spurs dilagano nella ripresa con le reti di Kulusevski (47’) e Solanke (77’). Frena invece l’Aston Villa, che sul campo dell’Ipswich Town non va oltre il 2-2: gol e assist di Watkins non bastano.

MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM 0-3

Altro tonfo del Manchester United, sconfitto 3-0 per mano del Tottenham a Old Trafford. Pronti via e gli ospiti colpiscono subito, con van de Ven che parte in solitaria dalla difesa, arriva fino in fondo e apparecchia per il tocco facile facile di Johnson per l’1-0 al terzo minuto. L’attaccante degli Spurs sfiora il raddoppio qualche minuto più tardi, ma il suo diagonale destro si stampa sul palo. Anche la squadra di ten Hag prova a farsi vedere in avanti: prima Vicario deve superarsi per evitare l’1-1 di Zirkzee, poi Garnacho da ottima posizione pareggia il conto dei legni colpiti. A pochi istanti dall’intervallo la partita cambia nuovamente, con la follia di Bruno Fernandes che alza la gamba sulla coscia di Maddison e viene espulso direttamente. Al rientro in campo dopo l’intervallo gli Spurs iniziano ad approfittare della superiorità numerica, raddoppiando subito al 47’: galoppata sulla destra di Johnson, che tocca al centro per la zampata dell’ex Juventus Kulusevski. A meno di un quarto d’ora dal termine la squadra di Postecoglou scrive la parola fine al match, con Solanke che sfiora quanto basta a pochi passi dalla linea di porta dopo la spizzata di Sarr, segnando il 3-0 finale al 77’. Il Tottenham sale a 10 punti in classifica, staccando tra le altre proprio lo United, fermo a quota 7.

IPSWICH TOWN-ASTON VILLA 2-2

Solo un pareggio per l’Aston Villa, che prima va sotto poi rimonta e infine viene ripresa nel 2-2 sul campo dell’Ipswich Town. I padroni di casa partono subito bene, passando in vantaggio quasi a sorpresa all’ottavo minuto con la rete di Delap su invenzione di Clarke. I Villans provano subito a reagire, riuscendo a ribaltare il risultato praticamente alla mezzora: prima (15’) Watkins fornisce l’assist per l’1-1 di Rogers, poi (32’) raccoglie il passaggio di Bailey per il ribaltone che vale il 2-1. Nel quarto d’ora rimanente del primo tempo la squadra di McKenna torna a premere, ma al duplice fischio gli ospiti sono avanti di un gol. Nella ripresa l’Ipswich è ancora padrone del campo, con la squadra di Emery che fatica ad amministrare il vantaggio. Al 72’ gli uomini di McKenna riportano l’incontro in equilibrio, con la doppietta personale di Delap che sigla il 2-2 a meno di venti minuti dalla fine. Nel finale i Villans provano a tornare avanti e vincerla, senza però riuscirci. Finisce 2-2, con le squadre che si dividono la posta in palio: l’Aston Villa sale a 13 punti, mentre l’Ipswich tocca quota 4.