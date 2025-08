Pep Guardiola divorzierà da Cristina Serra: il rinnovo col City fattore decisivo

Dopo la crisi di inizio anno, sembrava esserci ancora speranza per Pep Guardiola e Cristina Serra. La coppia, che sta insieme da 30 anni ed è sposata dal 2014, aveva iniziato le pratiche di separazione per poi bloccare tutto quando l'allenatore catalano aveva cercato di ritagliare più tempo per lei, che è nel 2020 era tornata a Barcellona dopo non essersi riuscita ad ambientare a Manchester, aumentando i viaggi sulla tratta Inghilterra-Spagna.