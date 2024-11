Chiesa, altra tribuna con il Real: ma l'ex Juve vede uno spiraglio. E quelle sirene dall'Italia...

C'è chi si aspettava di vederlo almeno in panchina con il Real Madrid, ma nulla da fare: Federico Chiesa ha festeggiato la vittoria del 'suo' Liverpool ancora dalle tribune di Anfield. Non si vede in campo dal 25 settembre, dal match tra i Reds e il West Ham in EFL Cup (con tanto di assist) e Slot non ha mai nascosto il problema: l'ex Juve, complice la mancata preparazione estiva, non è ancora al livello dei compagni. "Per lui è dura crescere e raggiungere l'intensità attuale della squadra. Difficile dire quando tornerà" aveva spiegato il successore di Klopp lo scorso ottobre.