Bloomberg: i Friedkin vicinissimi all'acquisto dell'Everton 

Dall'America

I proprietari della Roma sono a un passo dal club di Premier League: avrebbero così due squadre da controllare. E i tifosi giallorossi non gradiscono

La nota agenzia di stampa americana Bloomberg lancia un'importante indiscrezione che potrebbe avere anche delle ripercussioni sulla nostra Serie A. Dan Friedkin, presidente della Roma, sarebbe infatti a un passo dall'acquisto di un altro club: si tratta dell'Everton, al momento penultimo in Premier League e con una situazione economica non proprio positiva.

Vedi anche roma Roma, l'Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni I contatti tra il club inglese e i proprietari giallorossi non sono di certo una novità. Già durante l'estate, erano parecchi i rumors su un possibile acquisto dell'Everton da parte degli americani: la trattativa però si era arenata a luglio, con tanto di annuncio ufficiale da parte di Dan Friedkin. Ora gli scenari sembrano indicare tutt'altro.

Il presidente del club di Liverpool, Farhad Moshiri, ha messo in vendita il 94% del club e la quota sarebbe a un passo dalle mani del Friedkin Group: per Bloomberg la trattativa è giunta alle battute finali. In questi mesi l'Everton è stato più volte accostato a diversi acquirenti. A inizio 2024 il fondo 777 Partners, proprietario anche del Genoa, era in corsa per l'acquisizione del club, salvo poi farsi da parte. Più recentemente, l'investitore statunitense John Textor ha provato a prevelare la quota di Moshiri ma le regole della Premier League non hanno reso possibile l'affare visto che il magnate americano possiede delle percentuali anche del Crystal Palace.

Se la trattativa tra i proprietari della Roma e quelli dell'Everton dovesse andare in porto, i Friedkin si troverebbero con due squadre da dover controllare, di cui una, quella inglese, occupa il penultimo posto della Premier League con un solo punto conquistato in cinque partite e, sul lato finanziario, ha numerosi debiti da sanare. Chissà come la prenderanno i tifosi giallorossi: dopo l'esonero di De Rossi i malumori verso la proprietà sono aumentati drasticamente e questa notizia potrebbe peggiorare ancor di più la situazione.