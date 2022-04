Premier League: vigilia di City-Liverpool, sfida al vertice tra Guardiola e Klopp

INGHILTERRA

A 8 giornate dalla fine solo un punto separa i Citizens dai Reds: perfetta parità nei tantissimi precedenti tra i due tecnici

È la sfida tra due dei migliori tecnici del panorama calcistico mondiale. È il confronto tra due filosofie e due modi diversi di interpretare il concetto di dominio del gioco. È Manchester City-Liverpool, ma soprattutto è Pep Guardiola contro Jurgen Klopp. Il match che potrebbe decidere le sorti della Premier League 2021/22 passa dal duello tra due allenatori che hanno fatto la storia recente del calcio inglese ed europeo. City-Liverpool, i 5 calciatori allenati sia da Guardiola sia da Klopp

















Citizens e Reds hanno letteralmente fatto il vuoto sulla concorrenza in questa stagione e arrivano al big match dell'Etihad Stadium, in programma domenica alle 17.30, separati da un solo punto in classifica. I campioni in carica puntano ad allungare il vantaggio, i rivali sognano il sorpasso. Tutto passerà dalle strategie dei rispettivi manager, dominatori assoluti delle ultime stagioni del campionato più seguito al mondo: da una parte ci sarà il possesso palla che sfiora il 70% di media stagionale, il fraseggio stretto e le verticalizzazioni degli uomini di Pep, guidati dalla genialità di De Bruyne e Bernardo Silva, nonché dall'imprevedibilità del terzetto offensivo (Foden, Grealish e uno tra Sterling e Mahrez); dall'altra l'intensità e il ritmo asfissiante che hanno caratterizzato fin dall'inizio della sua carriera le squadre di Jurgen, che per l'occasione si affiderà al tridente Salah-Jota-Mané, punti di riferimento del miglior attacco del campionato (ben 77 le reti segnate dai Reds, di cui 46 da loro tre).

I due, come detto, sono stati i signori del calcio inglese nel recente passato. Hanno dominato la scena nelle ultime 4 stagioni (tre vittorie per il City, una, la prima da quando esiste la Premier League, per il Liverpool), ma hanno scritto pagine importanti anche nell'Europa continentale e tra di loro precedenti sono moltissimi. Il dato statistico forse più interessante, e che rende ancora più affascinante la sfida, è che sono l'uno la bestia nera dell'altro: Klopp è l'allenatore che ha battuto più volte in carriera Guardiola e viceversa. Il primo, storico incontro tra i due risale all'estate 2013: Supercoppa di Germania, primo appuntamento ufficiale da tecnico del Bayern per il catalano e subito una pesante sconfitta contro il BVB, che si impone per 4-2 prendendosi una piccola rivincita dopo la sconfitta in finale di Champions. Seguono due stagioni in cui i due allenatori si sfidano nei Klassiker di Bundesliga: una vittoria per 3-0 a testa nel campionato 2013/14, vittoria 2-0 ai supplementari del Bayern nella finale di Coppa 2014, vittoria 2-0 del Dortmund in Supercoppa 2014, due vittorie (2-1 e 0-1) per il Bayern nel campionato 2014/15, vittoria ai rigori del Borussia nella semifinale di Coppa. Bilancio finale in terra di Germania: 4 vittorie per Klopp (di cui una ai rigori), 4 vittorie per Guardiola.

Nel 2015 il tedesco passa al Liverpool. Trascorre un anno e l'avversario di tante battaglie lo raggiunge in Premier: nel 2016/17 la prima sfida su suolo britannico va a Klopp (1-0), mentre al ritorno finisce 1-1; nel 2017/18 è spettacolo puro e le gare finiscono 5-0 per il City all'andata e 4-3 per il Liverpool al ritorno, ma le squadre si affrontano anche in Champions dove a spuntarla ai quarti è il Liverpool grazie al clamoroso 0-3 dell'andata e al 2-1 del ritorno; nel 2018/19 la sfida in campionato è punto a punto, alla fine trionfa il City grazie anche al 2-1 del ritorno dopo lo 0-0 dell'andata; il 2019/20 si apre con la vittoria del City ai rigori in Community Shield, poi un 3-1 per i Reds in campionato all'andata e un 4-0 per i Citizens al ritorno, ma col Liverpool già aritmeticamente campione; nel 2020/21 è dominio City, che dopo l'1-1 dell'andata si impone 4-1 al ritorno; l'ultimo precedente risale alla gara d'andata della stagione in corso, terminata 2-2. Bilancio finale in Inghilterra: 5 vittorie per Klopp, 5 vittorie per Guardiola (di cui una ai rigori) e 4 pareggi.

La sintesi è 9 vittorie a testa e 4 pareggi nei ben 22 precedenti... Ma pochissimi giocatori condivisi. Nonostante abbiano allenato top club per oltre un decennio, infatti, sono solamente 5 i calciatori passati sotto la guida di entrambi i tecnici, in parte anche a causa dei differenti stili di gioco: si tratta di Gundogan (Borussia e City), Lewandowski (Borussia e Bayern), Shaqiri (Bayern e Liverpool), Goetze (Borussia e Bayern) e Thiago Alcantara (Bayern e Liverpool).