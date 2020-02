Premier League: tris dello United al Watford, Solskjaer sorpassa Mourinho ed è quinto

INGHILTERRA

Nel 27° turno di Premier League il Manchester United regola per 3-0 il Watford e sale al quinto posto in classifica, superando in un solo colpo il Tottenham di Mourinho e lo Sheffield United. I gol dei Red Devils sono firmati da Bruno Fernandes su rigore (41'), Martial (57') e Greenwood (75'). La squadra di Solskjær va a -3 dal Chelsea. Nell'altra gara delle 15, il Wolverhampton batte il Norwich con lo stesso risultato.

MANCHESTER UNITED-WATFORD 3-0

L'Old Trafford riserva un minuto di silenzio per ricordare Harry Gregg, storico portiere del Manchester United morto il 16 febbraio e noto per aver salvato alcuni compagni (tra cui Bobby Charlton, presente in tribuna) nel disastro aereo di Monaco di Baviera che nel 1958 decimò i “Busby Babes”. Dopo il momento del ricordo arriva il campo: i Red Devils sono chiamati ai tre punti per inseguire la Champions League e non deludono le attese. Un'indecisione di Lindelof e Maguire mette i brividi ai tifosi dello United, che per il resto del primo tempo non devono penare più di tanto. Il Watford pensa a coprirsi e si fa vivo solo con un sinistro di Doucouré respinto da De Gea. Il Manchester ha invece tra i suoi 11 uno scatenato James. Da lui passano tutte le manovre più pericolose della banda di Solskjær, che batte il primo colpo al 20', quando proprio James scodella un cross non bloccato da Foster: Wan-BIssaka spreca a porta vuota. Ancora una scorribanda di James libera al tiro Fred, che manda alto da ottima posizione, ed è sempre il numero 21 a mandare in porta Bruno Fernandes poco più tardi: il portoghese evita l'uscita di Foster e si lascia travolgere dal portiere.

Contatto inevitabile e rigore, dal dischetto l'ex Sporting è glaciale e trova il primo gol con la nuova maglia. Il Watford approccia meglio la ripresa e sugli sviluppi di un calcio d'angolo troverebbe il pari con Deeney, ma il Var annulla per un tocco precedente di Dawson con il braccio. Passata la paura, lo United raddoppia con un Martial da applausi: al 57' l'attaccante viene prima respinto dal portiere avversario, poi - quando sembra chiuso - si inventa un dribbling di tacco su Capoue e beffa Foster con un cucchiaio da posizione ravvicinata ma angolata. C'è tempo anche per il tris di Greenwood su un contropiede condotto insieme a Bruno Fernandes (75') e per gli ingressi di McTominay, Chong e Ighalo (preso in simpatia dal pubblico): questi ultimi due si rendono molto pericolosi, colpendo un palo (il nigeriano) e sfiorando il poker con un sinistro a giro (l'olandese). Il Watford alza bandiera bianca dopo l'incrocio dei pali di Deulofeu e resta terz'ultimo con il West Ham.

WOLVERHAMPTON-NORWICH 3-0

Tre punti molto importanti anche per i Wolves, che si riavvicinano alla zona-Europa League dopo aver raccolto due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare di campionato. Il Norwich gioca meglio e ha vitale bisogno di fare risultato (i Canaries sono fanalini di coda a -7 dall'Aston Villa quart'ultimo), ma i padroni di casa puniscono appena possono. È Diogo Jota a spezzare l'equilibrio del match: al 19' a conclusione di un'azione avvolgente che coinvolge anche Jimenez e Doherty, al 30' praticamente con la porta vuota su tiro-cross di Saiss. Prima dell'intervallo, Krul manda sulla traversa una punizione di Ruben Neves ma non può nulla - al 50'- contro Raul Jimenez, che firma il tris a porta sguarnita dopo che un tiro di Diogo Jota si era stampato sul palo. Wolves ottavi a -1 da Tottenham e Sheffield, Norwich sempre più ultimo.

RISULTATI E CLASSIFICHE