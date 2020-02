Premier League, Tottenham: Son sarà messo in quarantena

CORONAVIRUS

Le misure preventive per il contenimento del Coronavirus colpiscono anche uno dei protagonisti del calcio inglese. Son Hueng Min, esterno del Tottenham di rientro dalla Corea del Sud, sarà infatti messo in quarantena per evitare il rischio contagio. A comunicarlo è stato lo stesso manager degli Spurs, José Mourinho: "Io non sono nessuno per giudicare questa decisione - ha detto lo Special One - In queste situazioni è giusto che a prendere le misure adatte siano le autorità, il governo. E il club, ovviamente, si attiene alle loro disposizioni, anche nel caso di Sonny".

Son si era recato nel suo paese di origine per sottoporsi a un'operazione al gomito destro, dopo la frattura rimediata lo scorso 16 febbraio durante la sfida con l'Aston Villa. Nei giorni scorsi, tuttavia, il Regno Unito ha attivato alcune misure volte a limitare la diffusione del virus nel paese, tra cui la quarantena di 14 giorni per chi rientra dalla Corea del Sud, uno dei principali focolai del contagio. Son, una volta rientrato a Londra, non potrà dunque frequentare il campo d'allenamento, né vedere i suoi compagni di squadra per due settimane.