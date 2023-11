Premier League: Tottenham ancora ko, Aston Villa a -2 dalla vetta

INGHILTERRA

Gli Spurs passano al 22’ con Lo Celso poi vengono rimontati dalle reti di Pau Torres e Watkins. Terzo ko di fila per Postecoglou, Emery aggancia il Liverpool a 28 punti

© Getty Images La domenica della 13a giornata di Premier League si apre con la vittoria dell’Aston Villa, che batte 1-2 il Tottenham in rimonta e sale a meno due dalla vetta della classifica, occupata ora dall’Arsenal. Il punteggio viene sbloccato dal mancino di Lo Celso al 22' sugli sviluppi di un corner, poi al 45'+7 Pau Torres pareggia con un colpo di testa e Watkins la decide al 61'. Terzo ko consecutivo per gli Spurs, superati in classifica da Emery.

Gli Spurs partono subito forte e trovano il palo con lo svedese ex Juventus, che non è fortunato con la sua conclusione mancina. Nel giro di quattro minuti prima è Pau Torres ad andare vicino al gol di testa, poi è Gil ad avere dalla parte opposta una ghiotta chance, ma il suo tiro non è sufficientemente angolato per superare Martinez. Al 13’ Johnson viene servito alla perfezione in area, appoggia centralmente per Son che calcia incredibilmente alto. Il dominio dei padroni di casa viene premiato al 22’, quando Lo Celso riceve al limite sugli sviluppi di un corner, calcia di prima e realizza la sua prima rete stagionale. Nemmeno il tempo di esultare e il Villa risponde: cross dalla sinistra per Watkins che insacca di testa, ma il Var annulla per fuorigioco. Alla mezz'ora Bentancur, al ritorno da titolare dopo 8 mesi, è costretto ad uscire per infortunio dopo un brutto contrasto. Al settimo minuto di recupero della prima frazione arriva il pareggio dell’Aston Villa, con Pau Torres che trova la deviazione vincente sul piazzato di Douglas Luiz. Ad inizio ripresa Emery inserisce Bailey e Tielemans e cambia il match: il primo si vede negare la rete in avvio di ripresa da un ottimo intervento di Vicario che devia sul palo il suo mancino dal limite, mentre l'ex Leicester manda in porta Watkins all'ora di gioco per il vantaggio ospite. Davies sfiora il pari con un’incornata da corner, Digne va vicino al tris poco dopo con una bella punizione neutralizzata da un bell’intervento del portiere italiano degli Spurs e sul corner seguente Watkins colpisce di pochissimo a lato. El Dibu Martinez è costretto a superarsi a 15’ dalla fine su Hojbjerg e Kulusevski con due risposte incredibili, mentre all’85’ Pedro Porro colpisce un palo clamoroso con un bel diagonale. Finisce così 1-2 il match, con la terza sconfitta consecutiva per il team di Postecoglou, che resta a 26 punti e viene superato proprio dall’Aston Villa, che sale a 28 ed aggancia il Liverpool al terzo posto, portandosi addirittura a soli due punti dalla vetta della classifica.

