Premier League: Richarlison affonda il Wba e Ancelotti è quarto, Mourinho ok di misura

INGHILTERRA

L’Everton vince in casa del West Bromwich con il colpo di testa del brasiliano, il Tottenham stende il Fulham grazie a un’autorete

Nel turno infrasettimanale di Premier League l’Everton mette la freccia e sorpassa momentaneamente Chelsea e West Ham grazie alla vittoria per 0-1 in casa del West Bromwich Albion: Richarlison incorna al 20’ del secondo tempo, ma al 93’ il pareggio di Diagne viene annullato per un fuorigioco leggerissimo. Risicato anche il successo del Tottenham in casa del Fulham, che si risolve al 19’ grazie a una sfortunata autorete di Adarabioyo.

WEST BROMWICH ALBION-EVERTON 0-1

L’Everton vuole fortemente la qualificazione in Champions League e l’obiettivo è raggiungibile anche tramite partite complicate come l’ostica trasferta in casa del West Bromwich Albion. Il primo tempo a The Hawthrons non regala grandi emozioni, soprattutto perché il Wba si trincera in difesa chiudendo molto bene gli spazi alla squadra di Ancelotti. Qualche spiraglio si intravede però poco prima dell’intervallo, in due occasioni: prima Richarlison calcia alto un pallone succulento e poi Calvert-Lewin conclude centralmente da ottima posizione su un pronto Johnstone. Nella ripresa l’allenatore italiano cambia modulo e inserisce Bernard alla ricerca di una chiave di volta per sbrogliare la matassa, ma il vantaggio arriva dopo 20 minuti da una situazione da palla inattiva. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Sigurdsson disegna infatti un cross perfetto per la testa di Richarlison, che come al solito non perdona. La partita a questo punto cambia e il Wba prova a schiacciare gli ospiti in cerca del pareggio, ma la rete di Diagne al 93’ è annullata per un fuorigioco da super zoom e alla fine la sconfitta torna da Allardyce dopo tre risultati utili consecutivi. Altrettante sono ora le vittorie di fila dell’Everton, che in trasferta non perde addirittura dallo scorso 1 novembre.

FULHAM-TOTTENHAM 0-1

Il divario tecnico tra le due squadre in campo è evidente, ma al 19’ i padroni di casa si complicano le cose da soli, perché Adarabioyo si rende protagonista di una sfortunata deviazione che diventa autorete. La prima frazione prosegue senza grandi chance, ma dopo un rigore negato al Fulam anche con un check al monitor Var - presunto fallo di Hojbjerg -, son colpisce di testa a lato di pochissimo e Lemina spaventa Lloris con un gran tiro che però viaggia sopra la traversa. I padroni di casa affrontano poi il secondo tempo con tutto un altro piglio e già in avvio il portiere francese deve impegnarsi per deviare in angolo un bel colpo di testa diretto sotto la traversa da Andersen. A metà tempo Maja trova anche il pareggio con freddezza, ma l’arbitro invalida la rete per un tocco di mano segnalato dalla Var. Gli Spurs capiscono che i rischi stanno diventando eccessivi e alzano attenzione e baricentro, fino a sfiorare il raddoppio negli ultimi minuti: prima la difesa disinnesca un’invenzione di Lamela e poi Areola nega lo 0-2 a Kane con un bel colpo di reni. Mitrovic spreca l’ultima buona chance della partita e Mourinho torna a casa con tre punti e una vittoria esterna in Premier League che mancava dopo tre ko consecutivi: il Fulham, invece, vede stroncata a sua serie di quattro risultati utili di fila.

