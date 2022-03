Premier League, poker City allo United. Arsenal ok

INGHILTERRA

Gli uomini di Guardiola si prendono il derby di Manchester 4-1 con le doppiette di De Bruyne e Mahrez. I Gunners si impongono 3-2 con il Watford

Troppo City per lo United. Nella 28ª giornata di Premier League, il derby di Manchester incorona gli uomini di Guardiola, vittoriosi 4-1 in un match dominato a larghi tratti nel gioco. Le doppiette di De Bruyne e Mahrez lanciano la capolista a +6 sul Liverpool, mentre i Red Devils (che avevano pareggiato con Sancho) si allontanano dalla Champions, anche per il successo 3-2 dell’Arsenal sul campo del Watford firmato Odegaard, Saka e Martinelli. Getty Images

MANCHESTER CITY – MANCHESTER UNITED 4-1

Il City schiaccia lo United e colora Manchester d’azzurro. Gli uomini di Guardiola vincono 4-1 il derby e rispondono al successo di ieri del Liverpool, riportandosi a +6 (ma con una partita in più) sull’unica inseguitrice credibile in Premier. Match quasi a senza unico nel gioco e nella costruzione: bastano 5’ a De Bruyne per muovere il tabellino, inserendosi sul cross basso di Bernardo Silva per sparare all’angolino. Lo United si accende all’improvviso e trova il pareggio al 22’ con Sancho, bravo a ritagliarsi lo spazio per il tiro con il destro e a spedire sul secondo palo l’1-1. Il pareggio però dura poco. Foden inventa una gran giocata e chiama De Gea all’intervento che scatena il successivo flipper risolto dal diagonale di De Bruyne, che firma la doppietta personale. Lo United, senza l’infortunato Cristiano Ronaldo, fatica a inventare e creare pericoli, mentre i Cityzens giocano al meglio delle loro possibilità: al 68’ Mahrez si libera sul corner di De Bruyne e colpisce al volo di sinistro, mandando all’angolino (con l’aiuto di una leggera deviazione di Maguire) il pallone del 3-1. La banda di Rangnick cola a picco e viene abbattuta dal tutto dalla doppietta di Mahrez a campo aperto allo scadere, che vale il 4-1 finale. Punizione neanche troppo ingiusta per la prestazione dello United, sempre più lontano dalla Champions.

WATFORD – ARSENAL 2-3

L’Arsenal si conferma squadra con legittime ambizioni europee e supera il Watford 3-2 in trasferta, in un match ricco di occasioni ed emozioni. Al Vicarage Road, i Gunners passano dopo appena 5’ con Odegaard, che riceva da Saka e infila con precisione all’angolino. I padroni di casa però rispondono subito con una meravigliosa rovesciata di Cucho, che all’11’ fa 1-1. Gli uomini di Arteta riprendono a spingere e sorpassano di nuovo alla mezz’ora, quando Saka trova il tiro al volo perfetto da infilare all’angolino. In avvio di ripresa, Martinelli scambia con Lacazette e insacca il 3-1 che sembra chiudere i conti, anche per la giornata storta di Emmanuel Dennis. Dopo il palo di Nketiah, Sissoko accorcia sul 3-2 all’87’ ma è troppo tardi: l’Arsenal vince ed è quarto da solo. Il Watford, invece, resta penultimo.