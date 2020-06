Premier League: Nketiah e Willock risvegliano l'Arsenal a Southampton

INGHILTERRA

L'Arsenal si mette alle spalle l'incubo delle due sconfitte consecutive in Premier League e si sblocca, raccogliendo i primi punti dopo la ripresa del campionato. Lo fa vincendo per 2-0 una difficile partita a Southampton, decisa da due episodi: al 20' segna Nketiah su erroraccio del portiere McCarthy, che all'87' non riesce a trattenere una punizione di Lacazette favorendo il raddoppio di Willock. Vince anche il Burnley: 1-0 sul Watford.

SOUTHAMPTON-ARSENAL 0-2

L'Arsenal aveva ricominciato il proprio cammino in Premier League nel peggiore dei modi, con due sconfitte consecutive che ne avevano complicato non poco le ambizioni europee. Ecco perché per gli uomini di Arteta era fondamentale sciogliere l'incantesimo, cosa che avviene al St. Mary's Stadium di Southampton. Non senza però qualche grattacapo di troppo. I Gunners devono fare i conti con numerose assenze (da Leno a Torreira, da David Luiz a Martinelli), ma in campo non si vede. Anche perché sin dai primi minuti sembra ispiratissimo Aubameyang, che al 7' costringe alla parata McCarthy e tre minuti dopo centra una clamorosa traversa. Al 20' quindi è il Southampton ad andare in confusione, regalando il gol agli ospiti: Bednarek mette in difficoltà McCarthy con un alleggerimento rivedibile, il portiere completa la frittata servendo la palla a Nketiah che lo trafigge. Dopo aver subito il gol, però, i Saints si scuotono e mettono in difficoltà gli avversari: Ings e Bertrand costruiscono una buona azione che Armstrong non riesce a finalizzare, poi è Bellerin a mettere una pezza su un tentativo dello stesso Bertrand.

A inizio ripresa è quindi Ward-Prowse a spaventare l'Arsenal, con una botta che però supera di poco la traversa. Serve Aubameyang per rivedere in attacco i londinesi: su una sua sortita per poco non arriva l'autogol di Bednarek. Il Southampton ci crede e Hojbjerg, Armstrong e Redmond ci provano non trovando però lo specchio della porta. Quando ci riesce Long, poi, è Martinez a dirgli di no. Sembra una sinfonia dei padroni di casa, ma l'espulsione di Stephens all'85' rovina tutto. E così all'87' arriva il raddoppio: Lacazette tira una punizione, McCarthy ci arriva e respinge anche il secondo tentativo, ma a questo punto nulla può sul tap-in di Willock. E l'Arsenal riprende la sua corsa.

BURNLEY-WATFORD 1-0

Per l'Europa c'è però anche il Burnley, che rispetto all'Arsenal ha solo un punto in meno e piega il Watford in un'altra partita tutt'altro che semplice. Gli ospiti hanno infatti sete di punti in ottica salvezza e creano non pochi grattacapi ai Clarets. Che comunque iniziano meglio: Foster nega un gran gol a Jay Rodriguez, che poi va a segno ma il gol è annullato per fuorigioco. Poi Vydra colpisce un palo e il solito Rodriguez si vede stoppare sulla linea un tiro a botta sicura da Dawson. Il Watford però cresce, e dopo una prima mezz'ora in apnea prende campo: lo stesso Dawson sfiora il gol dall'altra parte, nella ripresa è Cathcart a sprecare un pallone da sfruttare a tu per tu con Pope. Sono quindi Deeney e Hughes a costruire due altre ghiotte occasioni per il Watford, che però capitola al 73' sul perfetto colpo di testa in torsione di Rodriguez. A tempo scaduto l'ex Bologna Masina sfiora un pareggio che sarebbe stato tutto sommato meritato, ma il Burnley vince e può sognare. Resta invece in apnea il Watford.

RISULTATI E CLASSIFICHE