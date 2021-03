Premier League: manita al Southampton, il City vola a +14 con Mahrez e De Bruyne

INGHILTERRA

La squadra di Guardiola liquida 5-2 i Saints con le doppiette del belga e dell’algerino, di Ward-Prowse su rigore, Gundogan e Adams le altre reti

Nel turno infrasettimanale di Premier League il Manchester City supera il Southampton per 5-2 e viaggia verso il titolo, a +14 sullo United. De Bruyne porta in vantaggio i padroni di casa al 15’, poi Ward-Prowse pareggia su rigore al 25’. Prima dell’intervallo, però, Mahrez trova il fondo della rete al 40’ e Gundogan raddoppia il distacco nel recupero. Nella ripresa le doppiette di Mahrez (10’) e De Bruyne (14’), più il gol di Adams all’11’.

Non saranno i 18 dichiarati con ironia da Guardiola in conferenza stampa alla vigilia, ma il Manchester City si esibisce in una goleada da 5-2 contro il Southampton e vola a +14 sullo United, secondo con una partita in meno. L’obiettivo era rialzarsi subito, dopo la dolorosa sconfitta nel derby di Manchester, ed è stato fatto. La strada si mette presto in discesa per i Citizens, perché al quarto d’ora di gioco Zinchenko mette un pallone in mezzo dalla sinistra, Foden calcia e, sulla respinta di McCarthy, De Bruyne insacca da pochi passi. Gli ospiti provano a rispondere con un tiro a giro di Redmond che Ederson manda in calcio d’angolo, ma è sul conseguente corner che la squadra di Hasenhuttl trova il pareggio, perché il portiere para il colpo di testa di Vestergaard, ma il difensore danese viene trattenuto poi da Laporte: dal dischetto Ward-Prowse non fallisce e al 25’ firma il pareggio. Djenepo calcia a lato su un’eccellente occasione, ma al 40’ un folle pallone orizzontale di Adams viene raccolto al limite dell’area da Mahrez: movimento a rientrare dell’algerino e classico mancino a giro sul secondo palo, su cui il portiere non arriva. Sembra essere quindi il 2-1 il parziale all’intervallo, ma nel recupero lo stesso esterno si esibisce in uno slalom in area e colpisce il palo: sul pallone si avventa il solito Gundogan che timbra la sua 12esima rete stagionale. Lo show dell’esterno ex Leicester continua poi al 10’ della ripresa: porta infatti palla in area fino a quando trova lo spazio per calciare in rete, compito a lui congeniale. Passa un minuto scarso, però, e Adams è svelto a cogliere un rimpallo in area e a trasformarlo nella rete del 4-2, annullando il contraccolpo del gol subìto poco prima. Tentativo vano, perché al 14’ De Bruyne sfrutta una sponda, beffa Bednarek con un tunnel e completa la manita. Il resto del match è sano - ma non spento - “garbage time” e il Southampton rimane così a +7 sulla zona retrocessione impersonata dall’accoppiata Brighton-Fulham.

