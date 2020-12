Premier League, lo United vince sul campo dello Sheffield con Rashford e Martial

INGHILTERRA

La tredicesima giornata di Premier League si chiude con il successo esterno del Manchester United sul campo dello Sheffield. La squadra di Solskjaer va sotto al 5’ (gol di McGoldrick) per un errore di Henderson ma guidata da Rashford (a segno al 26’ e al 51’) e Martial (33’) concretizza la rimonta e, dopo la seconda rete di McGoldrick all’87’, chiude 3-2. Occasione sprecata per l’Aston Villa che in casa non va oltre lo 0-0 con il Burnley.

ASTON VILLA-BURNLEY 0-0

L’Aston Villa non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Burnley e manca una ghiotta opportunità per tornare in scia alle prime della classe. La squadra di Smith fa la partita sin dai primissimi minuti, crea molteplici occasioni ma, anche con la complicità della sfortuna (due i legni colpiti dai Villans), non riesce a sbloccare il match. Il primo tempo, tolto il colpo di testa di Wood al 21’, è dominato dai padroni di casa che si affacciano con costanza dalle parti di Pope ma, o per interventi miracolosi della difesa (Lowton su Elmohamady) o per centimetri (traversa su punizione di El Ghazi, palo di testa di Hause) trovano sempre la strada sbarrata al gol del vantaggio. Nella ripresa l’assedio dei Villans continua ma, sempre secondo il copione dei primi 45 minuti, le minacce portate alla retroguardia del Burnley non sortiscono gli effetti sperati. Grealish ed El Ghazi hanno in più d’una circostanza la possibilità di colpire ma nessuno dei due riesce a superare Pope il quale, alla fine, può esultare assieme ai suoi per il prezioso punto guadagnato fuori casa.

SHEFFIELD UNITED-MANCHESTER UNITED 2-3

Resta sempre più ultimo in classifica lo Sheffield United che in casa contro il Manchester United incassa il 12 ko stagionale perdendo 3-2 non senza lottare. Avvio shock per i Red Devils: al 5’ Henderson fa immediatamente rimpiangere De Gea commettendo una banale ingenuità che spiana la strada al facile 1-0 di McGoldrick. Colpito a freddo, lo United ci mette un po’ a carburare dato che al 16’ è ancora la squadra di casa ad andare vicina al raddoppio con Fleck. Dopo venticinque minuti, finalmente lo United entra in partita e su un preciso lancio di Lindelof Rashford infila l’1-1 dopo aver deliziosamente addomesticato il pallone. Gli ospiti sfruttano l’inerzia favorevole e, continuando a schiacciare lo Sheffield, al 33’ con Martial ribaltano la gara trovando la rete del vantaggio. Un paio di giri di lancette e Rashford sfiora il 3-1 con un diagonale su cui Ramsdale però è attento. La ripresa si apre ancora nel segno della squadra di Manchester che al 51’ arrotonda il passivo concretizzando con Rashford una splendida azione corale partita nella propria metà campo. Giocando sul velluto, i Red Devils non si accontentano e con Martial e Greenwood vanno in più circostanze vicini al quarto gol. Lo Sheffield però non affonda e con un moto d’orgoglio trova il modo di accorciare sul 2-3 grazie al fortunoso colpo di testa del solito McGoldrick all’87’. Inaspettatamente rientrate in partita, le Blades hanno un’ultima chance addirittura per impattare la gara con Mousset ma Henderson respinge e lo United può esultare per il settimo successo in campionato.