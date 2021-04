Premier League: l’Everton di Ancelotti sbatte sul Crystal Palace, Lingard fa volare il West Ham al 4° posto

INGHILTERRA

Nell’1-1 di Goodison Park Batshuayi risponde a James Rodriguez, gli Hammers vincono 2-3 in casa del Wolverhampton e sognano in grande

Nel posticipo della 30esima giornata di Premier League l’Everton di Ancelotti fallisce un goloso doppio sorpasso in classifica a causa di un tenace Crystal Palace: finisce 1-1, con Batshuayi che annulla il vantaggio di James Rodriguez. Show nei primi 45’ invece per il West Ham, ora quarto in classifica e vincente 2-3 in casa del Wolverhampton: Lingard, Fornals e Bowen strapazzano i padroni di casa, poi Dendoncker e Fabio Silva tentano la rimonta.

EVERTON-CRYSTAL PALACE 1-1

L’Everton dà fine alla serie di due sconfitte consecutive, ma il pareggio contro il Crystal Palace impedisce ad Ancelotti di completare un bel sorpasso multiplo in piena zona Europa. Il primo tempo non fa assistere i presenti a nessuna rete, ma Eze impegna Olsen all’angolino e Richarlison fa lo stesso con Guaita. Prima dell’intervallo una punizione del brasiliano sibila di poco a lato, però dopo la pausa il forcing dei padroni di casa si fa insistente: il portiere ospite scherma Sigurdsson e all’11’ James Rodriguez fa esultare la sua panchina con un bel palo-gol. L’Everton prova nel finale a chiudere i conti con Richarlison - fermato ancora da Guaita -, ma a quattro minuti dal triplice fischio il subentrato Batshuayi sfrutta l’assist di Schlupp e pareggia, prima che il brasiliano e Mateta si giochino senza esito le rispettive ultime chance.

WOLVERHAMPTON-WEST HAM 2-3

È lecito sognare in casa West Ham dopo la fulminea vittoria in casa del Wolverhampton e sarebbe sciocco non farlo dall’alto di una quarta posizione ottenuta ai danni del Chelsea. La missione degli Hammers si mette subito sui binari giusti dopo sei minuti, con l’uomo della svolta Lingard che finalizza un contropiede fulmineo con la galoppata e la conclusione vincente. Non serve però nemmeno arrivare al quarto d’ora per vedere completo il terribile uno-due: al 14’ lo stesso Lingard ispira, Masuaku serve dalla sinistra e Fornals realizza lo 0-2. Gli ospiti devono poi fare a meno di Antonio, ma l’apprensione viene velocemente rimpiazzata dall’entusiasmo, perché proprio il subentrato Bowen cala il tris al 38’ con un tiro potente che scheggia il primo palo e sembra chiudere la gara, quando i giocatori non sono nemmeno andati negli spogliatoi. Come reazione Neto si divora subito un gol a porta sguarnita, ma al 44’ Dendoncker accorcia le distanze su assist di Traore dalla sinistra. Il gioiellino Fabio Silva incrocia poi con successo un rasoterra al 23’ del secondo tempo riaprendo un match che pareva ormai perduto, ma le speranze degli arancioneri si affievoliscono man mano che la rete del clamoroso pari non arriva. Niente da fare.