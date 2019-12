Premier League: l'Everton accoglie Ancelotti con un pareggio, Arsenal fermato sullo 0-0 a Goodison Park

PREMIER LEAGUE

Il primo Everton sceso in campo dopo l'annuncio dell'arrivo di Carlo Ancelotti non va oltre lo 0-0 casalingo contro l'Arsenal, in una partita senza troppi squilli in quel di Goodison Park. Nel primo tempo giocano meglio i padroni di casa, cui manca il guizzo vincente, nella ripresa provano a svegliarsi i Gunners senza che Aubameyang riesca a battere Pickford. Nel finale l'Everton reclama un rigore (negato dal Var) e si rivede in campo Moise Kean.

Everton-Arsenal, la prima di Ancelotti e Arteta Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images L'ex tecnico del Napoli è il nuovo manager dell'Everton. Il debutto nella tribuna dello stadio di casa per il match contro l'Arsenal del neo tecnico Arteta.





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

AVERTON-ARSENAL 0-0

Carlo Ancelotti certamente lo sapeva già, nel momento stesso in cui ha accettato di firmare per l'Everton: quella che andrà ad allenare è una squadra malata, e bisognosa di rialzare la testa a livello di gioco e di autostima. Lo dimostra la partita di Goodison Park giocata contro un'avversaria che a sua volta se la passa non particolarmente bene: l'Arsenal di Freddy Ljungberg. A Liverpool si assiste infatti a una partita senza gol, con poche occasioni e con ancor meno precisione da parte degli attaccanti. I Toffees provano a lasciare un buon ricordo a Duncan Ferguson (gloria locale negli anni '90 e 2000, e oggi allenatore ad interim) attaccando nei primi minuti con Tosun (conclusione completamente fuori misura) e Sigurdsson (che invece dà l'illusione dei gol sugli spalti). Chi nel primo tempo praticamente non si vede è invece l'Arsenal, che si limita a cercare di evitare ogni rischio e che a pochi secondi dall'intervallo trema per un'iniziativa di Davis sprecata malamente al momento del cross. Ripresa con un Arsenal più volitivo, come dimostrato dal pronto inserimento in area del giovane Martinelli (anticipato bene da Pickford). Al 50' arriva quindi finalmente la prima conclusione in porta da parte dei Gunners: la cerca Aubameyang, che non sorprende il portiere di casa. Il gabonese ci riprova qualche secondo più tardi, ma con una conclusione decisamente fiacca. Un po' come la partita di Goodison Park, in cui a dare spettacolo sono soprattutto gli spettatori sugli spalti che si fanno decisamente sentire quando sono gli ospiti a spaventare con il loro insistito giropalla. Che però non frutta più occasioni degne di tal nome, tanto che a lamentarsi è proprio l'Everton: al 70' c'è un sospetto mani di Torreira in area, ma il Var lascia proseguire. Nel finale c'è spazio per Lacazette da una parte e per Moise Kean (riesumato da Ferguson, dopo i 19 minuti giocati sul campo del Manchester United con successiva sostituzione) dall'altra. Ancelotti sorride, Davies sbaglia l'ultimo tiro per l'Everton, l'arbitro fischia la fine. Il lavoro da fare non sarà poco.