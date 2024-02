Premier League: l’Arsenal travolge il West Ham nel derby e torna a -2 dalla vetta

INGHILTERRA

Tennistico 6-0 per la squadra di Arteta, con Saka (doppietta) e l’ex Rice tra i protagonisti: i Gunners tornano in scia al Liverpool

© Getty Images Largo successo dell’Arsenal, che nel ventiquattresimo turno di Premier League si impone sul campo del West Ham con un tennistico 6-0. Per i Gunners quattro reti già nel primo tempo, con Saliba (32’), Saka su rigore (41’), Gabriel (44’) e Trossard (47’). Nella ripresa arrivano la doppietta di Saka (63’) e l’eurogol del grande ex Rice (66’), per chiudere il “set”. Arteta torna a -2 dal Liverpool capolista, salendo a quota 52 punti.

WEST HAM-ARSENAL 0-6

Prova di forza straordinaria dell’Arsenal nel derby contro il West Ham, al London Stadium è 6-0. In avvio gli Hammers cercano di sfruttare le ripartenze, ma dalla metà del primo tempo i Gunners aumentano notevolmente l’intensità. Areola deve salvare su Trossard al 23’, ma nove minuti più tardi i padroni di casa cadono: al 32’ Saliba porta avanti i suoi, sull’assist dell’ex Rice. Dopo il vantaggio la squadra di Arteta prende subito il largo, andando a segnare tre gol nel giro di sette minuti in chiusura di primo tempo: al 41’ Bukayo Saka segna il cinquantesimo gol con la maglia dell’Arsenal, conquistando e trasformando il calcio di rigore sul fallo di Areola. Tre minuti più tardi altra palla inattiva perfetta di Rice e altra incornata di un difensore, con Gabriel che cala il tris. Al 47’ Trossard mette il punto esclamativo ai perfetti quarantacinque minuti degli ospiti, con il destro a girare sotto l’incrocio dopo la giocata di Odegaard. Nella ripresa Moyes inserisce Phillips e Mavropanos per avere nuove forze fresche, ma le cose non migliorano: al 63’ Saka trova la doppietta personale con un sinistro secco sul primo palo, e tre minuti più tardi arriva anche il 6-0. Palla vagante fuori area scaraventata in porta con una gran botta dal grande ex Declan Rice, che reagisce non esultando e chiedendo quasi scusa ai suoi ex tifosi. Bowen nel finale cerca di regalare almeno una rete ai supporter rimasti allo stadio, ma Raya mantiene la sua porta inviolata fino al triplice fischio. Vince l’Arsenal 6-0 e sale a 52 punti in classifica, agganciando il Manchester City (che ha una partita da recuperare) e tornando a -2 dal Liverpool. Il West Ham rimane fermo a 36 punti, in ottava posizione.

