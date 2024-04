Premier: Arsenal primo, il City aggancia il Liverpool con un super Foden

INGHILTERRA

Arteta in vetta e Guardiola secondo in attesa dei Reds: 2-0 al Luton e 4-1 all'Aston Villa

© Getty Images Nel turno infrasettimanale di Premier League, l'Arsenal batte 2-0 il Luton e, in attesa di Liverpool-Sheffield United, vola in vetta alla classifica grazie alla rete di Ødegaard e all'autogol di Hashioka. Mette pressione anche il City, che aggancia i Reds grazie al 4-1 all'Aston Villa: decidono un super Foden (tripletta) e Rodri dopo il momentaneo pareggio di Duran. Solo 0-0, invece, per il Brighton di De Zerbi in casa del Brentford.

ARSENAL-LUTON 2-0

Tutto facile per la formazione allenata da Arteta, che passa in vantaggio dopo 24’ con Ødegaard, bravo a chiudere una bella triangolazione con Havertz con un perfetto tiro angolato. Smith-Rowe e Thomas Partey sfiorano il raddoppio, ma ci pensa Hashioka a regalare il 2-0 ai Gunners poco prima del duplice fischio con una sfortunata autorete, arrivata nel tentativo di anticipare l'inserimento di Nelson. I ritmi calano nella ripresa e i padroni di casa non faticano nella gestione del punteggio, andando vicini al tris con il destro dalla distanza dell’ex Bologna Tomiyasu e la grande parata di Kaminski su Nketiah nel finale. Questo successo porta l'Arsenal al primo posto in classifica a quota 68 punti, in attesa del match di domani del Liverpool, mentre il Luton resta a -3 dalla zona salvezza.

BRENTFORD-BRIGHTON 0-0

Primo tempo senza reti tra Bees e Seagulls, con gli ospiti vicini al gol prima della mezz'ora con Gross e Joao Pedro, mentre Toney si rende pericoloso con un mancino salvato da Verbruggen. Il bomber brasiliano dei biancoblu e Buonanotte mettono alla prova i riflessi di Flekken prima dell'intervallo, ma è Lallana ad andare più vicino di tutti a sbloccare il match con una conclusione di pochissimo a lato. Veltman sfiora la traversa in avvio di ripresa con un mancino dal limite, Adingra ed Enciso non trovano fortuna con le loro giocate all'ora di gioco. Nel recupero nemmeno Welbeck riesce a regalare la vittoria a De Zerbi sugli sviluppi di un corner e si arriva così al triplice fischio sullo 0-0. Il Brighton si porta così a 43 punti, il Brentford a ventotto.

MANCHESTER CITY-ASTON VILLA 4-1

Il City si porta a pari punti con il Liverpool grazie ad uno scatenato Phil Foden e al 4-1 all'Aston Villa: Guardiola è a quota 67 insieme ai Reds. I campioni in carica passano già all'11': Doku sfonda sulla destra e mette al centro per Rodri, che di prima brucia Olsen. L'1-0, però, dura appena 9 minuti, poi Duran chiude un uno-due perfetto con Rogers e in diagonale destro batte Ortega. I padroni di casa, tuttavia, riescono a tornare in vantaggio prima dell'intervallo grazie alla punizione di Foden, che di sinistro fa passare il pallone in mezzo alla barriera e beffa ancora Olsen. E, al 62', i due marcatori confezionano anche il tris: spettacolare assist con destro-sinistro dello spagnolo per Foden, che centra l'angolino basso indirizzando ulteriormente la sfida dell'Etihad. Ma il suo show non finisce qui: al 69', infatti, trova un potente e preciso sinistro dal limite dell'area che finisce sotto l'incrocio per il 4-1. In 7 minuti, Guardiola chiude i giochi, poi il finale è solo un conto alla rovescia per la vittoria del City, che mette pressione al Liverpool e avvisa il Real Madrid a sei giorni dallo scontro diretto in Champions League.