Premier League: l’Arsenal perde il derby col West Ham, De Zerbi manda il Tottenham ko

INGHILTERRA

I Gunners, sconfitti 2-0 in casa, mancano il sorpasso al Liverpool: gli Spurs crollano 4-2 in casa del Brighton

Diciannovesima e ultima giornata del girone di andata di Premier League: crolla l’Arsenal, che tra le mura dell’Emirates viene sconfitto 2-0 dal West Ham nel derby. Per gli Hammers decisive le reti di Soucek e Mavropanos. I Gunners mancano il sorpasso al Liverpool, che quindi si laurea Campione d’Inverno. Clamorosa vittoria del Brighton di De Zerbi, che travolge 4-2 il Tottenham grazie alla doppietta di Joao Pedro, Hinshelwood ed Estupinan.

ARSENAL-WEST HAM 0-2

Tonfo dell’Arsenal, che all’Emirates perde 2-0 contro il West Ham e fallisce il sorpasso al Liverpool. Nelle prime fasi la squadra di Arteta controlla il match, ma al 13’ gli Irons stappano la partita a sorpresa: Bowen si ritrova il pallone dentro l’area sulla sinistra (con la sfera in posizione estremamente dubbia, apparentemente fuori dal campo), e apparecchia per la zampata di Soucek. Dopo un lungo controllo del Var con conferma della rete ospite (non senza polemiche) i padroni di casa riprendono a spingere, ma nei restanti minuti del primo tempo non riescono a riportare l’incontro in equilibrio. Al rientro in campo dopo l’intervallo gli Hammers colpiscono di nuovo: al 55’ corner perfetto di Ward-Prowse e incornata del difensore greco Mavropanos. Nonostante la superiorità e il lungo possesso i Gunners non riescono a riaprire il match, con gli uomini di Moyes si portano a casa il successo. L’Arsenal perde 2-0 e resta a due punti dal Liverpool, a quota 40. Sale a 33 punti il West Ham, in sesta posizione.



BRIGHTON-TOTTENHAM 4-2

Clamorosa vittoria del Brighton, che si impone per 4-0 tra le mura casalinghe contro il Tottenham. Partenza roboante dei Seagulls, che all’11’ passano subito in vantaggio: Joao Pedro serve l’assist per l’1-0 di Hinshelwood. Gli Spurs non reagiscono, e dopo pochi minuti subiscono anche il raddoppio: calcio di rigore conquistato dall’ex United Welbeck e trasformato proprio da Joao Pedro. La squadra di Postecoglou cerca di chiudere il primo tempo in avanti, ma al termine dei primi quarantacinque minuti i padroni di casa sono avanti di due gol. Nella ripresa le cose non cambiano: poco dopo l’ora di gioco la squadra di De Zerbi cala il tris, con Milner che inventa per il 3-0 di Estupinan, al 63’. Il punto esclamativo sulla vittoria del Brighton viene messo ancora una volta da Joao Pedro, che al 75’ trasforma il secondo calcio di rigore della partita e firma il poker. Nel finale gli ospiti provano clamorosamente a riaprirla, con due reti in quattro minuti: Alejo Veliz sigla il 4-1 su assist di Son all’81’, con Davies che accorcia ancor di più le distanze all’85’. Il forcing finale dei londinesi però non porta ad ulteriori marcature. Vince il Brighton 4-2 e sale a 30 punti in classifica, all’ottavo posto. Fermo a 36 punti il Tottenham, che chiude il girone d’andata al quinto posto e a -6 dalla vetta.