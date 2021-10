Premier League: Lacazette salva l’Arsenal al 95’: 2-2 contro il Crystal Palace

INGHILTERRA

I Gunners stavano andando vicinissimi a un brutto ko all’Emirates: Benteke ed Edouard rimontano il vantaggio di Aubameyang, prima del pari dei padroni di casa in pieno recupero

Se la stava vedendo veramente brutta l’Arsenal a pochissimi secondi dalla fine del match casalingo contro il Crystal Palace: alla fine gli uomini di Arteta si possono ritenere soddisfatti per il 2-2 agguantato all’ultimissimo respiro. Gunners in vantaggio già all’8’: uno-due tra Tomiyasu e Pepe, con quest’ultimo che poi va alla conclusione a giro dal vertice destro dell’area avversaria, il portiere Guaita respinge come può, prima che il tap-in vincente di Aubameyang a porta vuota non valga l’1-0. Nel finale di primo tempo Edouard spreca malamente una buona occasione da ottima posizione, spedendo il pallone alle stelle. Il Crystal Palace riesce comunque ad agguantare l’1-1 al 50’: Ayew strappa il pallone a Partey, serve Benteke, salta Gabriel e sigla il pari con un destro rasoterra. Lo stesso Ayew, dal limite dell’area, costringe Ramsdale a compiere una prodezza sotto la traversa, mentre Edouard, al 73’, fa tutto da solo e colpisce in maniera vincente con un bel destro sotto la traversa. Quando il match sembrava ormai finito, ecco che ci pensa Lacazette a risolvere una mischia in area avversaria che beffa la squadra di Vieira. Arsenal che rimane così davanti al Crystal Palace di 3 punti (11 contro 8) a metà classifica.