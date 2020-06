Premier League, il Wolverhampton stende l'Aston Villa e supera lo United: Europa più vicina  

INGHILTERRA

Il Wolverhampton vince una partita tutt'altro che facile a Birmingham e batte per 1-0 l'Aston Villa, conquistando tre punti che potrebbero pesare moltissimo per la corsa all'Europa: superato il Manchester United, ora il Chelsea quarto è lontano solo due punti. La partita, tesa ed equilibrata, è decisa da una gran girata di Dendoncker al 62'. Resta nei guai l'Aston Villa, in piena zona retrocessione sebbene in una classifica molto corta.

Il Wolverhampton manda un messaggio molto chiaro al Manchester United e, a tre giorni dalla trasferta dei Red Devils a Brighton, mette la freccia e si porta al quinto posto in Premier League. Non solo, perché la non facile vittoria di Birmingham vale anche il momentaneo -2 dal quarto posto del Chelsea, garanzia di una storica qualificazione in Champions League. Dall'altra parte c'è un Aston Villa che non si schioda dal penultimo posto, in una bassa classifica che nel campionato inglese è però estremamente corta e permette di non escludere ancora alcun sogno di conquistare la salvezza. Anche per questo motivo, però, la partita sostanzialmente equilibrata contro i lanciatissimi Wolves alimenta contemporaneamente speranze e rimpianti per i padroni di casa. La partita inizia senza particolari squilli, ma con un certo dominio territoriale dell'Aston Villa.

Sta di fatto che la prima vera occasione da gol è degli ospiti, con Jimenez che costringe Nyland alla grande parata. Doherty e Diogo Jota sbagliano invece mira, mentre dall'altra parte è Grealish a impegnare Rui Patricio. All'ora di gioco cambia il match: Espirito Santo ha la giusta intuizione e manda in campo Adama Traoré al posto di Diogo Jota e proprio lo spagnolo fa partire l'azione sulla sinistra che poi viene completata dal cross di Jimenez, l'appoggio di Jonny e la splendida girata di Dendoncker. È quindi il belga a firmare al 62' il gol che decide il derby delle Midlands, fa volare i Wolves e getta nello sconforto l'Aston Villa. Che, in un finale dominato dalla fatica, non riesce più a rendersi pericoloso nonostante l'ingresso di Trezeguet. E anzi, per poco non subisce il raddoppio dallo stesso Dendoncker.

