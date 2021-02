Premier League: il West Ham è quarto da solo, Tottenham ko per 2-1

INGHILTERRA

Michail Antonio e Lingard rendono vana la rete di Lucas Moura e consentono agli Hammers di sorpassare il Chelsea. Mourinho sprofonda a -9 dalla zona Champions

Il Tottenham di Mourinho cade 2-1 sul campo del West Ham e vede sempre più allontanarsi la zona Champions, ora distante ben 9 punti. Al 5’ Michail Antonio sblocca il risultato a favore dei padroni di casa con una ribattuta in rete dopo una corta respinta di Lloris. Gli Hammers raddoppiano a inizio ripresa con un potente sinistro di Lingard; Lucas Moura riapre i conti al 64’ sugli sviluppi di un corner e nel finale gli Spurs colpiscono due legni.

Grande successo al London Stadium per il West Ham, che supera 2-1 il Tottenham e aggancia il terzo posto solitario in Premier League, sorpassando il Chelsea. Al 5’, subito Hammers in vantaggio: Bowen crossa al centro per Michail Antonio che, dal limite dell’area piccola degli Spurs, conclude con un destro al volo respinto da un reattivo Lloris, il quale però non può poi nulla sul pallone sul tap-in vincente dello stesso attaccante di origini giamaicane. Al 13’ Kane, servito da Lamela, prende la mira col destro, ma il suo tiro termina a lato alla destra. Soucek, dopo un contrasto aereo con Davinson Sánchez durante un calcio d’angolo, rimane a terra dolorante e vistosamente sanguinante dal capo, rendendo necessario l’ingresso in campo dei medici. I padroni di casa restano per 7 minuti abbondanti in inferiorità numerica, ma soffrono solamente su un destro di Lucas Moura completamente fuori misura. Lloris e Fabianski si rendono protagonisti nel finale di primo tempo rispettivamente su Dawson e Kane.

In avvio di secondo tempo il West Ham raddoppia: percussione palla al piede da parte di Lingard che, dal limite, scaglia un mancino a mezz’altezza ad incrociare che trafigge Lloris sul secondo palo. Inizialmente l’arbitro annulla per un presunto tocco di mano di Lingard ad inizio azione, ma il Var conferma poi la rete. Nel momento più complicato per gli Spurs, Lucas Moura dimezza le distanze al 64’: corner di Bale e colpo di testa in elevazione del brasiliano che bacia la parte interna del primo palo e riapre la sfida. A 10’ dalla fine Bale va vicinissimo al 2-2 con un sinistro che sbatte in pieno contro la traversa. La sfortuna per gli uomini di Mourinho si ripete in pieno recupero, quando un rocambolesco pallonetto di Son scavalca Fabianki ma termina in pieno sul palo. Il Tottenham perda la seconda gara di fila in campionato e precipita a -9 dalla zona Champions.