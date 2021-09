Premier League: il Southampton stoppa il City. Tris Liverpool

INGHILTERRA

Gli uomini di Guardiola non vanno oltre lo 0-0. I Reds battono il Crystal Palace 3-0, l’Arsenal vince di misura con il Burnley

Il Liverpool allunga in testa nel sabato della quinta giornata di Premier League. I Reds battono il Crystal Palace 3-0 con Mané, Salah e Keita e guadagnano terreno sul Manchester City, fermato sullo 0-0 dal Southampton. L’Arsenal respira con la sua seconda vittoria consecutiva, 1-0 contro il Burnley grazie alla punizione di Odegaard. Successi esterni anche per il Watford, 3-1 al Norwich, e il Brentford, 2-0 al Wolverhampton.

WOLVES-BRENTFORD 0-2

Il Brentford espugna il campo del Wolverhampton 2-0 nel primo match del sabato di Premier e si allontana dalla zona calda della classifica. Gli ospiti partono meglio e troverebbero il vantaggio già dopo 9 minuti, ma la rete di Toney è viziata da fuorigioco. Al 26’ la partita si sblocca: Marcal commette fallo in area di rigore, Toney dal dischetto infila calciando all’angolino. Gli ospiti continuano a spingere e dopo due minuti segnano di nuovo con Toney, ma ancora una volta la gioia dura poco: stavolta il Var annulla per un fallo di mano. Il Wolverhampton comunque è in bambola e concede spazi immensi, che al 34’ portano al 2-0 di Mbeumo su assist di Toney. Nella ripresa l’espulsione di Baptiste concede ai padroni di casa la chance di giocare quasi mezz’ora in superiorità numerica. Né Hwang né Jimenez tuttavia riescono a trovare la rete della speranza e il 2-0 esterno regge fino alla fine. Il Brentford sale quindi a 8 punti, i Wolves restano a 3.

BURNLEY-ARSENAL 0-1

Vince ancora di misura l’Arsenal di Arteta, che dopo i tre ko consecutivi in avvio di Premier conquista un altro 1-0, stavolta sul campo del Burnley. Decide un incontro non particolarmente esaltante la splendida punizione di Odegaard alla mezz’ora, che permette ai Gunners di gestire con maggiore tranquillità il prosieguo della partita. Gli ospiti potrebbero raddoppiare già in chiusura di primo tempo con Rowe, il cui tentativo termina di poco alto sopra la traversa. Nell’ultima mezz’ora il Burnley prova a strappare almeno il pareggio, ma Ramsdale salva su Cornet l’unica vera chance per i padroni di casa. I Gunners giocano compatti e addormentano la partita, andando a quota sei punti e lasciando il Burnley a uno.

LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE 3-0

Reduce dalla vittoria in Champions contro il Milan, il Liverpool trova il successo, pur con qualche fatica in avvio, anche contro il Crystal Palace. I Reds tremano e nei primi minuti il Crystal Palace colpisce due pali, prima con il colpo di testa di Zaha deviato da Alisson e poi, sul successivo corner, con Benteke. Anfield prova a spingere i suoi beniamini, che aumentano d’intensità e sfiorano il vantaggio al 38’, quando Diogo Jota spara alto da due passi una ribattuta facile sul primo tentativo di Alcantara. Al 43’ però Mané è più freddo sulla respinta corta di Guaita sul colpo di testa di Salah: per il senegalese si tratta del centesimo gol con la maglia del Liverpool. Nella ripresa i Reds vanno vicini al raddoppio con la doppia occasione per Keita e Salah, poi rischiano di subire il pareggio quando Edouard sbaglia l’aggancio solo davanti ad Alisson. Al 78’ ci pensa allora Salah su torre di Van Dijk a siglare il 2-0, salvato poco dopo da un’altra parata di Alisson su Edouard. Al 90’ Naby Keita arrotonda il punteggio segnando dal limite dell’area su ribattuta di Guaita il bel gol del 3-0. Il Liverpool si porta in testa alla Premier con 13 punti, mentre il Crystal Palace rimane a quota 5.

MANCHESTER CITY-SOUTHAMPTON 0-0

Dopo la goleada contro il Lipsia in Champions, il Manchester City non trova la via del gol contro il Southampton e si deve accontentare dello 0-0, in una partita in cui la vera protagonista è la Var. Gli uomini di Guardiola attaccano di più ma mancano di precisione, sia con Sterling su assistenza di Grealish sia con il colpo di testa di Gabriel Jesus, alto. Nella ripresa a farla da padrona è la tecnologia: prima corregge un’espulsione a Kyle Walker per un fallo da rigore revocato, poi annulla al 93’ il gol che sarebbe valso la vittoria al Manchester City. La banda Guardiola dunque esce dall’Etihad con un solo punto e rallenta la propria corsa per il titolo, salendo a quota 10. Quarto pareggio in cinque partite per il Southampton, che galleggia ancora nella zona retrocessione ma può certo essere soddisfatto del punto esterno.

NORWICH-WATFORD 1-3

Vittoria esterna per il Watford con l’ex Milan Kucka, che si impone 3-1 sul campo del Norwich. Gli ospiti sbloccano il risultato dopo appena 17’: Kiko salta un avversario, mette in mezzo e trova il colpo di testa vincente di Dennis. I padroni di casa reagiscono e al 35’ trovano il pari con il bomber finlandese Pukki, bravo a controllare l’assistenza di Normann e a freddare Foster. Il Watford costruisce il suo successo nella ripresa grazie alla doppietta di Sarr, che prima firma il nuovo vantaggio al 63’ su assist di King e poi chiude i conti all’82’ finalizzando un’azione corale di squadra. Il Watford sale a sei punti e prova uscire dalle sabbie mobili, il Norwich è l’unica squadra ancora a secco.