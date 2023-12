Premier League: il Liverpool passa il Boxing Day in vetta, Newcastle ancora ko

INGHILTERRA

La squadra di Klopp piega il Burnley 2-0 e svetta a 42 in attesa di Arsenal e Aston Villa, Magpies sconfitti 3-1 in casa dal Nottingham

Premier League, Boxing Day da ricordare: riecco un arbitro nero dopo 15 anni















Giro di boa per la Premier League con il Boxing Day, nel 19esimo turno di campionato: il Liverpool si prende la vetta della classifica per una notte superando 2-0 il Burnley in trasferta grazie a Nunez e Jota. Un altro ko invece per il Newcastle, sconfitto a St. James' Park per 3-1 dal Nottingham Forest. Buon momento per il Bournemouth, che travolge il Fulham 3-0, mentre il Luton strappa i tre punti nel pazzo 3-2 in casa dello Sheffield United.

BURNLEY-LIVERPOOL 0-2

Il Liverpool si prende la vetta momentanea della Premier nel Boxing Day trionfando per 2-0 sul campo del Burnley. Pronti via e dopo sei minuti di gioco gli ospiti sono già avanti: azione insistita di Gakpo sulla sinistra, il quale apparecchia per il destro piazzato di Darwin Nunez, che torna al gol e porta in vantaggio i Reds. Il primo tempo è un monologo della squadra di Klopp, che però non riesce a trovare la via del raddoppio: si rientra negli spogliatoi con il Liverpool avanti di un gol. In avvio di ripresa Elliott sigla il 2-0, ma il raddoppio dell’inglese viene annullato dopo il controllo del Var. Gli uomini di Kompany faticano a trovare contromisure, solamente Odobert cerca di fare qualcosa in avanti. Verso il finale di gara Salah e compagni aumentano ancora una volta il ritmo per chiudere la partita, con il 2-0 che arriva al 90’: i due subentrati Diaz e Jota confezionano il raddoppio, con il colombiano che serve il portoghese per la conclusione vincente, che vale il 2-0 finale. Vince il Liverpool e svetta a 42 punti, in testa alla Premier in attesa delle concorrenti. Fermo a 11 punti il Burnley, in penultima posizione.

BOURNEMOUTH-FULHAM 3-0

Tutto facile per il Bournemouth, che infila la quarta vittoria consecutiva travolgendo il Fulham 3-0. In avvio gli ospiti appaiono molto più intensi e aggressivi, ma le occasioni che vengono create dai bianconeri non portano al vantaggio. Nel miglior momento del Fulham arriva l’1-0 dei padroni di casa, con Scott che apparecchia per il vantaggio dell’ex Roma Justin Kluivert: si rientra negli spogliatoi con le Cherries avanti di una rete. Al rientro in campo dopo l’intervallo gli uomini di Marco Silva cercano nuovamente di spingere per trovare il pari, ma crollano per la seconda volta poco dopo l’ora di gioco: al 62’ Solanke firma il raddoppio per il Bournemouth, registrando il quarto gol in due partite. I Cottagers accusano il colpo, ma riprendono comunque a premere sull’acceleratore per tentare di riaprire i giochi. Con il passare dei minuti le energie fisiche e mentali degli ospiti diminuiscono, e al 93’ Sinisterra chiude la pratica con il tris per la squadra di Iraola. Vince 3-0 il Bournemouth e sale a 25 punti in classifica, al decimo posto, mentre il Fulham resta bloccato a quota 21.

SHEFFIELD UNITED-LUTON TOWN 2-3

Succede di tutto a Bramall Lane, il Luton si impone per 3-2 sul campo dello Sheffield in contro-rimonta e con due autogol. La prima frazione di gioco è piuttosto equilibrata e divertente, nonostante la classifica di entrambe le squadre. Al 17’ gli ospiti stappano la gara, con l’1-0 di Doughty su assist di Lokonga. Nonostante lo svantaggio i padroni di casa sono ampiamente dentro la partita, e sfiorano il pari a pochi istanti dal duplice fischio. Nella ripresa gli uomini di Chris Wilder ribaltano il risultato: al 61’ il diagonale destro di McBurnie vale l’1-1, e otto minuti più tardi ci pensa il difensore bosniaco Ahmedhodzic a piazzare la zampata del 2-1. Partita finita? Altroché: la formazione di Edwards non ci sta e si rimette subito in moto per infiammare la mezzora finale. Al 77’ arriva il primo autogol dello Sheffield, con la deviazione di Jack Robinson che vale il 2-2, e quattro minuti più tardi la contro-rimonta viene completata: altro cross dentro l’area e altra deviazione sfortunata, questa volta del neoentrato Ben Slimane. Vince 3-2 il Luton e mette in tasca tre punti pesanti in ottica salvezza, salendo a quota 15. Resta fermo a 9 lo Sheffield, sempre più fanalino di coda in questa Premier.

NEWCASTLE-NOTTINGHAM 1-3

C'è subito un grande protagonista nel Boxing Day di Premier League: è Chris Wood, che con una strepitosa tripletta regala al Nottingham il 3-1 in rimonta sul Newcastle al St. James' Park. A illudere i padroni di casa, al 23', è Isak, che trasforma il rigore provocato dall'ex Torino Ola Aina, ma già prima dell'intervallo il neozelandese pareggia i conti: nel primo minuto di recupero, riceve in area da Elanga e da pochi passi, a porta vuota, firma l'1-1. La coppia si ripete al 53': verticalizzazione dell'ex United per Wood, che entra in area, dribbla un difensore e con un tocco morbido di sinistro batte Dubravka. Passano solo sette minuti ed ecco la tripletta: lancio di Murillo e il grande ex, stavolta, salta addirittura il portiere di casa prima di depositare a porta vuota il 3-1. Per il Newcastle è ko tecnico: Magpies fermi a quota 29, mentre il Nottingham prova ad allontanarsi dalla zona retrocessione ritrovando un successo che mancava addirittura da sette partite.

RISULTATI E CLASSIFICHE