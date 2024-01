Premier League: il Liverpool vince e allunga in vetta, pari tra Sheffield e West Ham 

IN INGHILTERRA

I Reds stendono 4-0 il Bournemouth e tornano a +5 su Aston Villa, Arsenal e Manchester City, 2-2 tra Blades e Hammers

© Getty Images Nel 21esimo turno di Premier League trionfa il Liverpool, che stende 4-0 il Bournemouth in trasferta. Dopo un primo tempo difficile i Reds dilagano nella ripresa, con le due doppiette di Darwin Nunez (48’ e 93’) e Diogo Jota (70’ e 79’). La squadra di Klopp torna a +5 su City, Arsenal e Aston Villa (la squadra di Guardiola ha una partita in meno). Punto importante per lo Sheffield United, che riprende 2-2 il West Ham nel recupero.

BOURNEMOUTH-LIVERPOOL 0-4

Poker esterno del Liverpool, che stende il Bournemouth 4-0 e torna a +5 in testa alla Premier League. Primo tempo non facile per la squadra di Jurgen Klopp: in avvio i padroni di casa partono forte, con pressione alta e tantissima aggressività. Con il passare dei minuti gli ospiti prendono le misure, grazie soprattutto al lavoro di Mac Allister, ma non riescono ad affondare in avanti. La prima frazione di gioco si chiude con pochissime occasioni, con le reti di Alisson e Neto ancora inviolate. Pochi istanti dopo il rientro in campo i Reds stappano la partita: ottima giocata di Diogo Jota, che riceve al limite da Curtis Jones e manda in porta Darwin Nunez, autore dell’1-0 al 49’. Il portoghese non si ferma all’assist, e al 70’ trova il raddoppio che chiude di fatto la partita: ripartenza degli ospiti con Nunez che protegge palla, Gakpo apparecchia per Jota che insacca con il destro preciso. Lo show del numero 20 del Liverpool non è finito, perché al 79’ il portoghese firma la sua doppietta personale con il diagonale che batte Neto per la terza volta. Nel finale c’è anche spazio per la doppietta di Nunez, che sigla il poker al 93’. Vince il Liverpool 4-0 e sale a 48 punti in classifica, al primo posto e a +5 sulle inseguitrici Manchester City, Arsenal e Aston Villa (Citizens con una partita da recuperare). Rimane invece bloccato a 25 punti il Bournemouth, in dodicesima posizione.

SHEFFIELD UNITED-WEST HAM 2-2

Beffa nel recupero contro l’ultima in classifica per il West Ham, che viene ripreso per 2-2 in casa dello Sheffield United. Nei primissimi minuti i ritmi sono piuttosto bassi, con gli Hammers che cercano di fare la partita. Al 28’ arriva l’episodio che rompe gli equilibri, quando gli ospiti stappano la partita con l’1-0 dell’ivoriano Cornet. La reazione della squadra di casa è immediata, ma per il pareggio bisogna aspettare il 44’: il nuovo acquisto Brereton Diaz insacca l’1-1, a pochi istanti dal duplice fischio. L’avvio di ripresa è quasi completamente appannaggio degli uomini di Chris Wilder, che però non riescono a completare la rimonta. Ecco che allora, nel miglior momento dei Blades, arriva il 2-1 degli Irons: al 79’ Ward-Prowse non sbaglia dal dischetto, riportando gli ospiti in avanti. Per lo Sheffield piove sul bagnato al 93’, quando viene espulso direttamente Brewster. La partita sembra oramai finita, ma al 97’ la gara torna in parità numerica a causa del doppio giallo di Coufal. Quando tutto sembra oramai perduto, al 103’, McBurnie regala l’insperato pareggio ai Blades, trasformando dagli undici metri il penalty del 2-2 finale. Il West Ham sale a 35 punti, sempre in solitaria al sesto posto, mentre lo Sheffield tocca la doppia cifra (10 punti) e si avvicina al Burnley (12) penultimo.