Premier League: il Liverpool soffre ma batte il Bournemouth 2-1, titolo più vicino

INGHILTERRA

Il Liverpool si mette alle spalle l'ultima difficile settimana e torna a vincere in Premier League. Lo fa con qualche apprensione e in rimonta, ma rifilando al Bournemouth un 2-1 che nella corsa al titolo pesa tantissimo. Ospiti clamorosamente in vantaggio al 9' grazie a Callum Wilson, sono quindi Mohamed Salah al 25' e Sadio Mané al 33' a ribaltare le sorti della sfida. Reds a quota 27 vittorie in 29 partite di campionato, Cherries terzultimi.

Non è certo un momento brillante per il Liverpool di Jurgen Klopp, ma se non altro il piccolo incantesimo che sembra essersi abbattuto sui Reds sembra essere stato superato nel giro di una settimana. Sabato scorso infatti la dominatrice della Premier League perdeva la sua prima partita stagionale in campionato sul campo del Watford, per poi concedere un inatteso bis già martedì in FA Cup (con vittoria del Chelsea). Una sorta di buco nero che sembrava essersi aperto dopo l'1-0 dell'Atletico Madrid in Champions League. Sette giorni dopo il ko di Vicarage Road, però, Anfield torna a salutare un successo dei propri beniamini, che in ogni caso soffrono decisamente più del previsto contro il Bournemouth terzultumo. Tanto da dover rimontare dopo l'iniziale vantaggio delle Cherries.

Dopo un primo squillo targato Mané, infatti, gli ospiti vanno a segno già al 9' con un bel fraseggio fatto partire da Billing e concretizzato dal cross di Jefferson Lerma per il tap-in di Wilson. Un gol anche contestato da Klopp, dati i modi bruschi grazie a cui il centravanti ospite si libera della marcatura avversaria, ma convalidato. E pochi minuti dopo il Liverpool va addirittura a un passo dal tracollo: sul gran colpo di testa di Aké arriva infatti la deviazione di Adrian, ma il pallone finisce contro la traversa. Ma proprio nel momento di massima difficoltà, il Liverpool si rialza: al 25' infatti Mané azzanna Simpson e lo costringe all'errore in pressing, quindi serve Salah che non si fa pregare e dopo un difficile controllo si inventa il colpo da biliardo che vale il pareggio.

I Reds non si accontentano e continuano ad attaccare con rabbia, tanto che già al 33' Van Dijk si inventa un lancio geniale che mette Mané solo davanti al portiere: un vero cioccolatino per il senegalese, che supera Ramsdale con lo scavetto che chiude la partita. La chiude per modo di dire, perché le occasioni non mancano: lo stesso Ramsdale evita a Milner il raddoppio, quindi dall'altra parte Adrian salva su Stanislas. E nella ripresa il Liverpool controlla le operazioni (Firmino si divora il gol che chiuderebbe il match, poi arriva la clamorosa traversa di Mané). Ma la squadra di casa continua a correre qualche rischio: sul gran pallone di Fraser è infatti Milner a dover salvare in acrobazia quasi sulla linea di porta. Nel finale Wilson viene servito a porta vuota e incredibilmente incespica sul pallone (era comunque in fuorigioco), poi Firmino sbaglia una nuova occasione per il tris.