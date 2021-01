Premier League: il Leicester stende il Chelsea ed è ora capolista

Il Leicester può godersi, almeno per una notte, il primo posto solitario in classifica. Al King Power Stadium, infatti, le Foxes stendono 2-0 il Chelsea e scavalcano momentaneamente le due squadre di Manchester in vetta alla Premier League. Match dominato dagli uomini di Rodgers e deciso nel primo tempo dalle reti di Ndidi (6’) e Maddison (41’). Nell’altra sfida di oggi, il West Ham piega 2-1 in casa il West Bromwich e sale in sesta posizione.

afp