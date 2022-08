Premier League: Gross punisce lo United, ten Hag ko al debutto 

INGHILTERRA

Red Devils sconfitti nella prima stagionale a Old Trafford: il Brighton vince 2-1 resistendo all'assedio finale. Pari tra Leicester e Brentford

Non è certamente positivo il debutto di Erik ten Hag in Premier League. Il Manchester United, dopo un avvio incoraggiante con Eriksen grande protagonista, subisce l'uno-due di Gross (30' e 39') e va in grande difficoltà: l'ingresso di CR7 (al 53') e l'autorete di Mac Allister (68') riaprono la partita nella ripresa, ma finisce 2-1 per i Seagulls a Old Trafford. Il Brentford rimonta il doppio svantaggio a Leicester e pareggia 2-2.

MANCHESTER UNITED-BRIGHTON 1-2

Dal Brighton al Brighton, dal punto più basso dell'era-Rangnick (4-0) al ko nella prima di Erik ten Hag sulla panchina dei Red Devils: i Seagulls agiscono ancora da bestia nera del Manchester United e sbancano Old Trafford con un 2-1 e una grande prestazione. Ten Hag sorprende: panchina per Ronaldo, Eriksen falso nueve a scambiarsi continuamente la posizione col terzetto alle sue spalle. Una soluzione che funziona solo per pochi minuti, con lo United aggressivo in avvio, ma anche fragile in difesa: un errore di Dalot porta al gol sfiorato da Trossard dopo venticinque secondi, poi è Welbeck a rendersi pericoloso. Il Brighton sa fare male in ripartenza, e colpisce al 30': l'ex di giornata imbuca in area per Gross, che segna indisturbato approfittando di una lettura errata di Maguire. 1-0 per i Seagulls, i Red Devils si disuniscono andando in grande difficoltà e subiscono il raddoppio al 39': il tedesco trova la personale doppietta, con un tap-in dopo la respinta di de Gea su March. Nella ripresa, ten Hag prova a suonare la carica inserendo Cristiano Ronaldo, che fa il suo debutto stagionale al 53' sostituendo Fred: l'ingresso del portoghese risveglia Old Trafford che diventa una bolgia, ma Rashford spreca due buone occasioni. La potenziale svolta arriva al 68': una mischia in area porta all'autorete di Mac Allister, confermata dopo la revisione del Var per un possibile mani di Dalot. Il Brighton va in apnea, lo United attacca e insegue il pareggio: l'assedio dei Red Devils, però, non porta alla rete e finisce 2-1. L'olandese viene sconfitto al debutto, com'era successo al connazionale van Gaal: è solo il secondo manager del dopo Ferguson a perdere nella sua prima stagionale. Il Brighton si conferma la bestia nera del Manchester United e delle big sotto la guida di Graham Potter.

LEICESTER-BRENTFORD 2-2

Spreca una buona occasione il Leicester: le Foxes ottengono il doppio vantaggio contro il Brentford, ma si fanno raggiungere sul 2-2 nel finale. Sono gli ospiti a rendersi più pericolosi in avvio, con Ward attento sulle conclusioni di Mbeumo e Toney. I padroni di casa reagiscono e, dopo aver sfiorato la rete, colpiscono al 33': il vantaggio del Leicester porta la firma di Timothy Castagne, che insacca di testa su azione da corner. L'inerzia della partita sembra tutta per le Foxes, che sfiorano due volte il raddoppio con Maddison e lo centrano al rientro in campo: bastano venticinque secondi a Dewsbury-Hall per colpire da fuori area, con un ottimo tiro dalla distanza. Sembra la pietra tombale per i sogni di rimonta del Brentford, ma gli ospiti non mollano: Toney realizza il 2-1 da distanza ravvicinata al 62' e sfiora il pareggio, che arriva nel finale. L'eroe delle Bees è Josh Dasilva, subentrato e autore del 2-2 all'86'. Vittoria sfumata per il Leicester, mentre il Brentford ottiene un ottimo punto in trasferta.