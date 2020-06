Premier League e coronavirus: un caso positivo al Norwich, andrà in isolamento

CALCIO E CORONAVIRUS

Un giocatore del Norwich City è una delle due persone risultate positive al coronavirus dopo l'ultimo round di 1.200 test in vista della ripartenza della Premier League. I test si sono svolti giovedì e venerdì con il Norwich che ha battuto il Tottenham per 2-1 in un'amichevole al Tottenham Hotspur Stadium proprio venerdì. La squadra di Mourinho ha invece confermato di non avere test positivi e ha spiegato che il giocatore del Norwich non ha "avuto stretti contatti" con la propria squadra.

Il giocatore, di cui non è stato reso noto il nome, ora si isolerà per sette giorni. La Premier League riprenderà a porte chiuse il 17 giugno, il Norwich ultimo in classifica, esordirà contro il Southampton venerdì 19 giugno. In totale ci sono stati 16 i casi positivi su 8.687 test effettuati fra i club di Premier League.