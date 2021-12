Premier League: City a valanga sul Leeds, Guardiola scappa in vetta

INGHILTERRA

I Citizens rifilano un devastante 7-0 alla squadra di Bielsa e si portano a quattro punti di vantaggio sul Liverpool secondo

Manchester City straripante nel turno infrasettimanale della diciassettesima giornata della Premier League. Gli uomini di Guardiola travolgono 7-0 il Leeds con reti di Foden, Grealish, De Bruyne (doppietta), Mahrez, Stones e Akè e rafforzano il primo posto con un momentaneo +4 sul Liverpool. Bielsa sempre più in crisi e relegato in fondo alla classifica. Nell’altra sfida di giornata, vittoria esterna dell’Aston Villa 2-0 sul Norwich. Getty Images

MANCHESTER CITY-LEEDS 7-0

Il City travolge letteralmente il Leeds in casa e scappa momentaneamente a +4 sul Liverpool in vetta alla Premier. Nulla da fare per gli uomini di Bielsa, costretti nelle zone basse della classifica con appena 16 punti. Alla squadra di Guardiola bastano 32 minuti per chiudere la partita: Foden apre le danze all’8’, Grealish raddoppia al 13’ e infine De Bruyne cala il tris mandando i suoi all’intervallo sul 3-0. La partita è davvero senza storia e la ripresa diventa una pura formalità, il Leeds è frastornato e non riesce mai a creare gioco: dopo appena tre minuti dall’inizio del secondo tempo è Mahrez a firmare il poker. Il City è senza pietà e al 61’ Foden va in gol, ma questa volta è il Var a salvare il Leeds. Poco male, perché passa solo un minuto e De Bruyne firma la sua personale doppietta, questa volta la rete è regolare e la manita è servita. I Citizens non si fermano e continuano a tenere il piede premuto sull’acceleratore, Stones sigla il 6-0 al 74’ e Akè addirittura il 7-0 al 78’.

NORWICH-ASTON VILLA 0-2

Prosegue l’effetto positivo di Steven Gerrard che, con quattro vittorie su sei partite in panchina, risolleva l’Aston Villa dalla zona retrocessione fino a metà classifica. In casa di un Norwich sempre più ultimo con appena dieci punti, è Ramsey al 34’ a portare avanti gli ospiti. Il Norwich prova a reagire ma l’Aston Villa si difende con ordine senza disdegnare le ripartenze, all’87’ arriva quindi il legittimo raddoppio di Watkins che chiude il match.