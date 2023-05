Premier League: Arsenal ko, il City è campione d'Inghilterra

INGHILTERRA

I Gunners perdono in casa del Nottingham, Guardiola vince ancora il campionato. United più vicino alla qualificazione in Champions

Premier League, la cavalcata del City campione





















































Il Manchester City è campione d'Inghilterra. La formazione di Guardiola trionfa aritmeticamente in Premier League grazie al ko dell'Arsenal in casa del Nottingham: decide Awoniyi al 19', i Gunners non possono più rimontare. In zona Champions, lo United si impone 1-0 sul campo del Bournemouth grazie a Casemiro (9') e stacca il Liverpool fermato sull'1-1 dall'Aston Villa. Tottenham ko col Brentford, l'Everton pareggia al 100' con il Wolverhampton.

NOTTINGHAM-ARSENAL 1-0

L'harakiri è completo: l'Arsenal perde 1-0 in casa del Nottingham e ufficializza il trionfo in Premier League del Manchester City con un turno d'anticipo. Guardiola vince senza giocare, dato che sarà impegnato domenica con il Chelsea. E la frittata, per i Gunners, è tale già al 19', quando Awoniyi batte Ramsdale in uscita firmando il gol che decide la partita e il campionato. E, considerando che sull'azione precedente Gabriel Jesus sbaglia il possibile vantaggio dei Gunners, i due minuti del City Ground simboleggiano la stagione dei londinesi. Gli ospiti provano a reagire prima dell'intervallo con Trossard, ma la sua conclusione finisce di poco a lato. Nella ripresa, Artera le prova tutte: dentro prima Tierney e Nketiah, poi Vieira, ma i cambi non portano alla rimonta. Vittoria fondamentale per il Nottingham, vicinissimo alla salvezza, mentre per l'Arsenal svanisce il sogno di una Premier che a marzo sembrava in tasca. Arriverà, invece, un amarissimo secondo posto.

BOURNEMOUTH-MANCHESTER UNITED 0-1

Il Manchester United è ad un passo dal confermare il suo posto nella prossima Champions League grazie all'1-0 sul campo del Bournemouth. E il gol che vale la mezza certezza di chiudere almeno al quarto posto arriva già al 9', un capolavoro di Casemiro: Eriksen serve l'ex Real Madrid, Senesi interviene ma di fatto sistema la palla per il brasiliano, che con una strepitosa rovesciata sotto l'incrocio porta in vantaggio di Red Devils. Ci pensa poi de Gea a blindare la porta salvando su Solanke, pericoloso anche nel recupero, mentre è Neto ad evitare la doppietta di Casemiro. Nella ripresa, Weghorst e Bruno Fernandes si fanno ancora fermare dal portiere ex Juventus, ma il risultato non cambia: finisce 1-0, con lo United a quota 69 insieme al Newcastle a +3 sul Liverpool ad una giornata dal termine. La formazione di ten Hag è ad un passo, dunque, dal partecipare alla Champions League 2023/2024.

LIVERPOOL-ASTON VILLA 1-1

Si ferma ad Anfield la super rincorsa del Liverpool, che pareggiando 1-1 in casa con l'Aston Villa dice virtualmente addio alla Champions: a meno di harakiri di United e Newcastle, infatti, dovrà accontentarsi dell'Europa League. Primo tempo complicato per la formazione di Klopp: già al 22' Watkins sbaglia il calcio di rigore provocato da Konaté, ma cinque minuti dopo Douglas Luiz regala con un grande cross a Ramsey il pallone dell'1-0, con il classe 2001 che segna alla centesima presenza con i Villans. Nella ripresa, i Reds si vedono annullare il possibile pari di Gakpo per fuorigioco, ma a salvare Klopp almeno dal ko è Firmino, che entra e all'89' pareggia. Il 2-1 nel lungo recupero non arriva: Liverpool a -3 da Newcastle e United. La Champions è un miraggio, mentre c'è la certezza almeno del quinto posto. L'Aston Villa, invece, si porta a quota 58.

TOTTENHAM-BRENTFORD 1-3

Il Tottenham saluta il pubblico di casa con un deludente 3-1 in casa del Brentford, che si porta a -1 proprio dagli Spurs in una zona Europa ora più definita. Eppure, la partita sembra mettersi nel migliore dei modi per i londinesi, visto che all'8' Kulusevski serve Kane che fa 1-0. La rimonta degli ospiti, però, si concretizza ad inizio ripresa con la doppietta di Mbeumo, che al 50' prima e al 62' poi regala il vantaggio ai suoi. All'88', invece, Wissa chiude definitivamente i giochi. Il Tottenham scivola così all'ottavo posto ed è con un piede e mezzo fuori da qualsiasi piazzamento in Europa, così come il Brentford che però chiude una stagione indimenticabile con un prestigioso successo. E all'ultima ospiterà il Manchester City.

WOLVERHAMPTON-EVERTON 1-1

Rischia di rivelarsi fatale il pareggio per 1-1 dell'Everton in casa del Wolverhampton. I Toffees sono a quota 32 punti ma rischiano il sorpasso di Leeds e Leicester in una lotta per la salvezza intensissima. Il match si decide al 34' con il gol di Hwang Hee-Chan, che batte Pickford. A togliere seppur in parte le castagne dal fuoco agli ospiti è l'ex Barcellona Mina, che trova l'1-1 al 100'. Un pari che sa comunque di sconfitta per l'Everton, che rischia di scivolare in zona retrocessione, mentre il Wolverhampton si porta a 41 punti.

FULHAM-CRYSTAL PALACE 2-2

Finisce 2-2 tra Fulham e Crystal Palace, con le Eagles che passano in vantaggio al 34' con Edouard. Prima dell'intervallo, Mitrovic pareggia su calcio di rigore, poi trova la doppietta con il 2-1 che vale il sorpasso al 61'. A fissare il punteggio sul pari è Ward, che all'83' regala un punto agli ospiti. Il Fulham è a quota 52, al decimo posto a +8 proprio sul Crystal Palace.

