Premier League: Alisson ne combina un’altra, il Liverpool crolla 3-1 a Leicester

INGHILTERRA

Terza pesante sconfitta consecutiva per gli uomini di Klopp, ribaltati dalle Foxes (ora seconde) anche a causa di un’altra papera del portiere brasiliano: Maddison, Vardy e Barnes rendono inutile il gol di Salah

È ormai crisi nera per il Liverpool, che cade 3-1 in rimonta a Leicester. Dopo un primo tempo divertente e una traversa per parte, ci pensa poi Salah a sbloccare i Reds al 67’. Tuttavia negli ultimi 10’ gli uomini di Klopp vanno in confusione: dopo il pareggio di Maddison, un’uscita a vuoto di Alisson (complice anche un’incomprensione con Kabak) regala il gol a porta vuota di Vardy. Barnes chiude i conti all’85’ e il Leicester è ora secondo.

LEICESTER-LIVERPOOL 3-1

E con questa sono adesso tre le sconfitte consecutive in Premier League per i campioni d’Inghilterra in carica. Non basta un buon match disputato dal Liverpool sul difficile campo del Leicester per uscire dal tunnel della crisi nel quale, per il momento, non s’intravede una via d’uscita. Il 3-1 vale il momentaneo sorpasso delle Foxes in seconda posizione ai danni del Manchester United e il serio rischio per i Reds di uscire dalla zona Champions in questo turno di campionato.

Al 27’, azione avvolgente della formazione di Klopp: Henderson dalla sinistra mette al centro un bel traversone, trova Firmino che conclude ma il suo tiro viene salvato con una prodezza da Schmeichel. Dopo una buona occasione non sfruttata a dovere da Vardy, allo scadere del primo tempo quest’ultimo viene pescato da un colpo di tacco di Maddison e davanti ad Alisson libera il destro che colpisce la traversa. Gli ospiti continuano comunque a dominare dal punto di vista territoriale e, a inizio ripresa, pareggiano i conti dei legni con la traversa trovata da Alexander-Arnold su punizione, con la deviazione decisiva di Schmeichel. Al 67’, ecco il vantaggio a opera di Salah: magia di tacco di Firmino, l’attaccante egiziano apre il mancino e, con un tiro morbidissimo, insacca a mezza altezza a fil di palo. Al 79’ Maddison pareggia i conti direttamente su punizione. Dopo di che il Liverpool va completamente in tilt: su un lungo lancio dalle retrovie di Tielemans, Kabak e Alisson non si capiscono, con il portiere brasiliano che esce in maniera troppo spregiudicata dalla propria area, la sfera viene raccolta da Vardy che a porta sguarnita deve solo infilarla in rete. Dopo due occasioni consecutive sbagliate dagli uomini di Rodgers, il tris definitivo viene siglato da Barnes in contropiede, con un preciso diagonale sinistro rasoterra.