Premier League, Alison Brittain alla presidenza: è la prima donna della storia

INGHILTERRA

I club hanno votato all'unanimità a suo favore, prenderà il posto di Peter McCormik all'inizio del 2023

Alison Brittain sarà la nuova presidente della Premier League. I club hanno votato all'unanimità a favore della sua nomina: prenderà il posto del presidente ad interim Peter McCormick all'inizio del 2023, diventando la prima donna della storia al vertice del campionato di calcio inglese. Brittain è uno dei principali dirigenti aziendali del paese con un curriculum di prim'ordine nella leadership strategica in diversi settori. Dal 2015 è CEO di Whitbread PLC (ruolo che lascerà alla fine dell'anno), una delle più antiche società per azioni del Regno Unito.

Prima di Whitbread ha avuto una carriera decennale come dirigente senior nel settore dei servizi finanziari, prima in Barclays PLC e poi in Santander e Lloyds Banking Group PLC, dove ha guidato con successo la divisione retail banking. È stata anche membro degli ultimi tre Advisory Board del Primo Ministro britannico.

"Sono tifosa di calcio da quando ero bambina e quindi sono assolutamente felice di essere nominata presidente della Premier League - le sue parole dopo la nomina -. Il calcio riveste un'enorme importanza a livello nazionale, è amato da tante persone in tutto il mondo e può avere un enorme impatto positivo sulle comunità. Sarà un vero privilegio poter aiutare a sviluppare piani per il futuro e lavorare con tutte le parti coinvolte per garantire la sostenibilità e il successo a lungo termine di questo sport. Non vedo l'ora di lavorare con l'amministratore delegato Richard Masters, il consiglio e i club per garantire la crescita continua e il successo globale della Premier League".