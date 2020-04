Premier ferma: Son arruolato tra i marines in Corea

DAL CAMPO ALLA LEVA

Un mese di addestramento militare in un campo dei marines. E' quello cui sarà costretto l'attaccante del Tottenham Son Heung-min, tornato in Corea del Sud dopo lo stop della Premier League almeno fino al 30 aprile, per adempiere al suo obbligo di servizio militare. Il giocatore aveva ottenuto l'esenzione dopo la vittoria della medaglia d'oro ai Giochi Asiatici del 2018 ma ora non potrà più sottrarsi alla leva: dal 20 aprile farà dunque addestramento in una base sull'isola di Jeju.

In Corea del Sud, tutti gli uomini ricadono in quest'obbligo di leva per un periodo di almeno 18 mesi ma gli atleti che vincono l'oro ai Giochi asiatici o una medaglia di qualsiasi metallo alle Olimpiadi possono sostituirlo con un addestramento base e un servizio per la comunità.