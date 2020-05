Porte chiuse? In Danimarca il Midtjylland apre lo stadio Drive-In

In Danimarca è iniziato il countdown per la ripresa del calcio giocato. Entro la fine del mese ripartiranno infatti campionato e Coppa di Lega. Ovviamente tutto a porte chiuse. Con una novità però. Per consentire ai tifosi di "assistere" da vicino alle partite, il Midtjylland ha avuto infatti un'idea geniale: installare fuori dallo stadio un maxi schermo per permettere ai supporter di vedere la partita in modalità drive-in.