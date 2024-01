Piqué annuncia: "Torno nel calcio ma come allenatore" 

© Getty Images

"È un nuovo anno e dopo aver riflettuto attentamente ho deciso di tornare al calcio. Mi manca molto. Questa volta non sarà da giocatore. Sarà come allenatore". Ad annunciarlo è stato l'ex Barcellona Gerard Piqué sui social. L'ex difensore spagnolo ha giocato l'ultima partita il 5 novembre 2022 al Camp Nou in occasione del match di Liga tra blaugrana e Almeria, dopo aver comunicato qualche giorno prima la sua intenzione di ritirarsi dal calcio. Nell'occasione i compagni di squadra avevano tutti vestito la maglia numero 3 del difensore spagnolo schierato titolare da Xavi, per rendergli omaggio. Sulla divisa anche la patch "Sempr3". Ovazione al momento della sostituzione prima del finale e lacrime di Piqué. "Nella vita, quando si invecchia, ci si rende conto che a volte amare è lasciar andare. Sono convinto che in futuro tornerò qui - aveva detto Piqué salutando il suo pubblico del Camp Nou - Amo il Barça. Ecco perché ritengo che sia il momento giusto per andare. Questo non è un addio. Sono nato qui e morirò qui". Ora la decisione di rientrare nel mondo del calcio: "Condividerò maggiori dettagli alla fine della settimana", ha aggiunto.