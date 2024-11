Pepê "campione" di fair-play: l'avversario si infortuna e non tira in porta

Gesto di grande fair-play durante la decima giornata della Primeira Liga portoghese. Dopo aver vinto un contrasto fuori area con Pedro Amaral, Pepê entra in area, ma poi rinuncia al tiro tutto solo davanti al portiere e interrompe il gioco per consentire i soccorsi al difensore caduto a terra dolorante. Una decisione che ha impreziosito la netta vittoria per 4-0 del Porto e fatto rapidamente il giro dei social.