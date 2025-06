Benfica-Chelsea sospesa al minuto 85 per allerta meteo: squadre negli spogliatoi

Ci risiamo: nuova gara interrotta al Mondiale per Club a causa di un'allerta meteo. Questa sera è il turno di Benfica-Chelsea con il match che è stato sospeso al minuto 86 con il punteggio di 1-0 in favore dei Blues grazie al gol di James. Le squadre sono tornate negli spogliatoi con il pubblico invitato a trovare un rifugio. "A causa delle avverse condizioni meteo a Charlotte, compreso il rischio di fulimini nelle vicinanze del Bank of America Stadium, la partita della Coppa del Mondo per Club tra Benfica e Chelsea è stata sospesa - si legge nel comunicato diffuso poco dopo la sospensione della partita -. La pausa prevista è di almeno 30 minuti. La FIFA seguirà il protocollo di sicurezza previsto e la partita riprenderà non appena sarà sicuro farlo".