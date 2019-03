Pato, nuova vita al San Paolo e clausola da 100 milioni di reais

28/03/2019

E alla fine Alexandre Pato ha firmato per il San Paolo. Liberatosi dal Tianjin Tianhai dopo una trattativa complicata, ha deciso di giocare per il club “tricolor” dopo avere trattato a lungo con il Palmeiras e il Santos. Una scelta complicata ma convinta: in Cina non ce la faceva più, in estate ha tentato di tornare in Europa offrendosi al Milan e ad altri club, a gennaio si è rifatto vivo con Leonardo nella speranza di una chiamata da Milano. Niente da fare e allora eccolo al San Paolo, squadra con la quale ha giocato due anni (2014-2016) segnando 19 gol in 62 partite. Il contratto è fino al 31 dicembre 2022 e l’operazione costerà al San Paolo 8,6 milioni di euro escluse le imposte e le commissioni per gli agenti. Ed è interessante andare a ricostruire i costi, così come ha fatto il collega Tossiro Neto di Globoesporte.