Parte la caccia al Liverpool: Premier League al via con gli stadi chiusi

INGHILTERRA

Con Fulham-Arsenal, domani alle 13.30, prende ufficialmente il via la nuova stagione di Premier League, che riparte con gli stadi chiusi. I bookmakers prevedono una lotta a due tra Liverpool e Manchester City con Manchester United, Chelsea e Arsenal di rincalzo e il Leeds di Bielsa che incuriosisce. L`enorme potere economico che il City ha a disposizione sembrerebbe aver aumentato notevolmente le chance di vittoria dei Citizens, lasciando ai Reds il ruolo di comprimari nonostante il titolo 2020.

Pep Guardiola ha investito 60 milioni per rinforzare la linea difensiva: dal Bournemouth è arrivato Nathan Akè, dal Valencia Ferran Torres. Nei giorni scorsi due Citizens, Riyad Mahrez e Aymeric Laporte, sono risultati positivi (asintomatici) al coronavirus in un controllo di routine. Ma dovrebbero essere regolarmente a disposizione lunedì nel match contro il Wolverhampton. In attesa di Thiago Alcantara, fortemente voluto da Jurgen Klopp ma ancora lontano dall'addio al Bayern Monaco, finora i Reds si sono limitati a puntellare la difesa, acquistando dall'Olympiacos per 13 milioni di euro il terzino sinistro Konstantinos Tsimikas. Ecco perché quest'anno il City è dato favorito sul Liverpool. Terzo candidato nelle previsioni degli allibratori locali, il Chelsea di Frank Lampard, che ha speso piu' di tutti in questa sessione di mercato. Sono arrivati Ben Chilwell dal Leicester e Hakim Ziyech dall'Ajax, un centrale d'esperienza internazionale (l'ex Milan e Psg Thiago Silva) e il giovane talento tedesco Timo Werner, pagato al Lipsia 55 milioni di euro.

Vedi anche Calcio estero Community Shield: Liverpool ko ai rigori, festeggia l'Arsenal Riparte con rinnovate ambizioni infine l'Everton di Carlo Ancelotti dopo aver messo a segno due colpi da zona Champions: il colombiano James Rodriguez e l'ex Napoli Allan alzano l'asticella delle aspettative. Tottenham-Everton sarà il big match della prima giornata. Ancelotti sfida Mourinho, il fattore casalingo e anche la tradizione, visto che gli Spurs hanno vinto 5 delle ultime 7 sfide incrociate contro i Toffees. Sono otto gli incontri del campionato inglese che si giocheranno nel prossimo fine settimana, il primo della nuova stagione. Rinviate a data da destinarsi Burnley-Manchester United e Manchester City-Aston Villa a causa degli impegni europei delle due squadre di Manchester, che hanno allungato la corsa stagione.

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA