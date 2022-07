Paris Saint-Germain, Galtier è il nuovo allenatore: "Felice che Mbappé sia rimasto"

pochettino esonerato

Cambio in panchina per i parigini, che esonerano Pochettino e presentano l'ex tecnico del Nizza

Il Paris Saint-Germain cambia allenatore. La svolta ufficiale è arrivata nella giornata di oggi: prima l'esonero (a caro prezzo, si parla di una buonuscita da 10 milioni di euro) di Mauricio Pochettino, poi la conferenza stampa di presentazione di Christophe Galtier, introdotto dal presidente Nasser Al-Khelaifi. Il 56enne avrà il compito d'inaugurare una nuova era, iniziata con l'arrivo di Campos come ds, per costruire una squadra più equilibrata e soprattutto per cercare di vincere quella Champions League tanto desiderata dalla proprietà qatariota. "Sono commosso e orgoglioso" ha detto l'ex allenatore del Nizza.

Galtier, che ha firmato un biennale, durante la conferenza ha toccato diversi temi senza nascondere l'emozione: "Sono preparato e se ho accettato questa responsabilità, significa che ne sono capace. La presenza di Luis Campos è stata determinante".

Lo spogliatoio del Psg è impressionante e alla fine anche Mbappé è rimasto a Parigi: "Sono molto felice che sia rimasto, è uno dei migliori giocatori al mondo e so cosa si aspetta dalla squadra. Conosciamo tutti i suoi punti di forza, se tutti saranno a disposizione per il gruppo il Psg farà una grande stagione. Speriamo sia decisivo come lo è stato l'anno scorso".

Un altro tema caldo è la questione portieri con Donnarumma e Navas a giocarsi il posto: "Li incontrerò presto, ma voglio nominare un titolare e una riserva. Questo non vuol dire che la gerarchia non possa essere cambiata in corso".

Infine Neymar che per molti è sul piede di partenza: "E' un calciatore di livello mondiale, ma ci vuole equilibrio in campo. Ho le idee chiare su come vorrei usarlo e spero rimanga con noi".