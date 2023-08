Pari tra Marsiglia e Metz, vincono Valencia e Nottingham Forest

CALCIO ESTERO

Moreno e Wood regalano la vittoria al Sottomarino giallo (1-0) e ai Tricky Trees (2-1). Si salva nel finale il team di Marcelino (2-2)

© Getty Images Il Friday night apre la seconda giornata di Premier League, Liga e Ligue 1. Il Nottingham Forest sconfigge 2-1 lo Sheffield United: decide Wood all’89’, le altre reti sono di Awoniyi e Hamer. Pareggia in casa il Marsiglia, che dopo il vantaggio del classe 2005 Soglo viene rimontato in 11 contro 10 dal Metz, prima di trovare il 2-2 finale con Vitinha. Vincono 1-0 Villarreal (decide Moreno al 62’) e Valencia (rigore di Pepelu al 74’).

Il venerdì sera di calcio apre la seconda giornata di campionato di LaLiga, Premier League e Ligue 1. Nella massima serie spagnola, il Villarreal è ospite del Mallorca: dopo un primo tempo a reti bianche, il Sottomarino si aggiudica l’incontro al 62’ con la marcatura di Gerard Moreno sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Valencia supera 1-0 Las Palmas con il rigore di Pepelu al 74’. Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Arsenal, il Nottingham Forest trova i primi tre punti della propria stagione: regolato lo Sheffield United con il risultato di 2-1. 3’ ed è Awoniyi a firmare la rete del vantaggio per i padroni di casa con uno stacco di testa, mentre al 48’ ci pensa Hamer a pareggiare i conti con un destro da fuori. All’89’ tocca a Chris Wood regalare la vittoria ai suoi con un’incornata in piena area. A poche ore dall’eliminazione ai calci di rigore in Champions League, il Marsiglia viene fermato in campionato dal Metz. Pareggio per 2-2 in trasferta per la formazione di Marcelino: apre la rete del classe 2005 Soglo (14’), poi l’espulsione di Lo al 59’ sembra compromettere l’incontro dei padroni di casa, che invece rimontano con Sabaly e Mikautadze nel giro di cinque minuti. Vitinha evita la sconfitta ai suoi con un destro al minuto 82.

