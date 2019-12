Pallone d'Oro 2019: i numeri di Van Dijk per sorprendere Messi e CR7

CORSA A TRE

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono la certezza, Virgil Van Dijk è l'outsider di lusso per il Pallone d'oro 2019. Come Luka Modric nel 2018, il difensore del Liverpool dopo aver vinto la Champions League con i Reds è il terzo incomodo da non sottovalutare nel solito duello tra la Pulce e CR7. L'olandese è il difensore più forte del mondo, pressoché insuperabile in difesa e pericoloso anche in attacco. Ecco i suoi numeri nel 2019.

Iniziamo dal suo mestiere, il difensore. Tra club e Nazionale, Virgil van Dijk ha vinto tre quarti (76,2%) dei duelli e dei duelli aerei. Per rendere l’idea, nei cinque maggiori campionati europei, nel 2019, la percentuale per i difensori di duelli vinti del 56,4% e di duelli aerei vinti del 57.6%. Nessuno ha fatto meglio di lui in campo.

Difensori con 200+ duelli Duelli Duelli vinti % Duelli vinti Van Dijk 286 218 76.2% Marcelo 215 156 72.5% Sané 218 158 72.5% Matip 223 158 70.9% Gabriel 213 147 69%

Per quanto riguarda i duelli aerei, sempre secondo i dati Opta, dall’inizio del 2019, soltanto tre difensori hanno vinto più duelli aerei di van Dijk (75,7%) nei cinque maggiori campionati europei. Tuttavia, solo Michael Keane (253), dell’Everton, e Ben Mee (237), del Burnley, sono stati coinvolti in un numero maggiore di questi rispetto al difensore olandese (226).

Difensori con 100+ duelli aerei Duelli aerei Duelli aerei vinti % Duelli aerei vinti Sané 115 93 80.9% Marcelo 139 109 78.4% Matip 117 89 76.1% Van Dijk 226 171 75.7% Jullien 109 81 74.3%

Van Dijk - in duello con Messi nel nostro sondaggio verso il Pallone d'oro 2019 - è stato un punto di forza del Liverpool di Klopp anche in fase offensiva, come ha mostrato la doppietta in Premier League contro il Brighton nell'ultimo turno.

Il giocatore olandese ha preso parte attiva a 12 gol tra Liverpool e Nazionale nel 2019 come difensore centrale, impressionando anche in fase di possesso palla; van Dijk ha portato a buon fine l’89.2% dei passaggi. Di tutti i difensori centrali nel 2019, Virgil van Dijk è quello che ha preso parte attiva a più gol per una squadra di Premier League: undici, più di qualsiasi altro giocatore in questo ruolo.