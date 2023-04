Caos Olympiacos-Aek Atene, l'arbitro Massa "colpito ai genitali"

OLYMPIACOS-AEK, MASSA E IL COLPO AI GENITALI

Nel referto post-gara, Massa denuncia un'aggressione al termine dele azioni intraprese durante i 90 minuti: "Ho ritardato l’inizio del secondo tempo per un minuto perché la squadra ospite è entrata in campo in ritardo. Al 57′ ho fermato il gioco perché non c’era visibilità adeguata per le telecamere del VAR a causa delle torce accese sugli spalti. Dopo tre minuti il ​​gioco è continuato normalmente. Al 90′ il quarto arbitro ha indicato un recupero di sette minuti. Dopo il terzo gol segnato dalla squadra in trasferta, oggetti (bottiglie d’acqua e palloni di plastica) sono stati lanciati in campo dagli spalti. Al 90+6′ ho deciso di chiudere la partita, in quanto mi sono reso conto del possibile ingresso in campo dei tifosi della squadra di casa".