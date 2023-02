Offerta ufficiale dal Qatar per l'acquisto del Manchester United

INGHILTERRA

Circa 6 miliardi di euro per assicurarsi il club, messo in vendita dalla famiglia Glazer

© Getty Images Il Manchester United potrebbe finire presto nelle mani del Qatar. Lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani (solo omonimo del figlio dell'emiro ed ex principe ereditario), presidente della Qatar Islamic Bank, ha fatto una super offerta per rilevare i Red Devils attraverso la 92 Foundation. Secondo fonti inglesi, sarebbe pronto a investire 6 miliardi di euro. Intanto ha presentato un'offerta ufficiale di acquisto, come richiesto dal gruppo Raine, che sta curando la cessione del club per la famiglia Glazer.

Vedi anche Calcio estero Inghilterra, il Qatar ha pronta un'offerta per l'acquisto del Manchester United "Lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani ha confermato oggi di aver presentato un'offerta per il 100% del Manchester United Football Club. L'offerta prevede di riportare il club ai suoi antichi fasti sia dentro che fuori dal campo e, soprattutto, cercherà di riportare i tifosi al centro del Manchester United Football Club. La visione dell'offerta è che il Manchester United Football Club sia rinomato per l'eccellenza calcistica e considerato il più grande club di calcio del mondo", la nota della società, il cui azionista principale è però il fondo sovrano qatariota, che possiede la Qatar Sports Investments, controllante del PSG.

Quella i Al Thani non è l'unica offerta per rilevare lo United. Il miliardario britannico Jim Ratcliffe e il suo gruppo petrolchimico Ineos, già proprietario del Nizza in Francia e del Losanna in Svizzera, finora erano stati gli unici a rendere pubblico il loro interesse.