Inghilterra, il Qatar ha pronta un'offerta per l'acquisto del Manchester United

L'INDISCREZIONE

Secondo Bloomberg un consorzio di investitori si sta muovendo col supporto del fondo sovrano qatariota. Anche Elon Musk tentato dall'acquisizione

Il Qatar è pronto a mettere le mani anche sul Manchester United. Secondo Bloomberg, infatti, un consorzio di investitori locali sta preparando un'offerta per l'acquisto dei Red Devils, che arriverà sulle scrivanie della famiglia Glazer entro la fine della settimana. Al lavoro per supportare il consorzio anche il Qatar Investment Authority, il fondo sovrano che già possiede il 100% del Paris Saint Germain.

Va comunque sottolineato che le norme Uefa non consentono la partecipazione alle competizioni europee a due club con il medesimo proprietario.

Il Raine Group, la banca americana che assiste gli attuali proprietari dello United, ha fissato al 17 febbraio la deadline per la presentazione delle offerte e, secondo alcune indiscrezioni che erano già circolate nei giorni scorsi, si attende che almeno cinque pretendenti si facciano avanti.

Già a novembre la famiglia Glazer aveva comunicato ufficialmente la propria intenzione di prendere in considerazione "alternative strategiche". Al momento l'unico ad aver reso pubblico il proprio interesse è stato Jim Ratcliffe, proprietario dell'azienda chimica Ineos e da molti considerato l'uomo più ricco del Regno Unito, con un patrimonio stimato di circa 17 miliardi di dollari.

ANCHE ELON MUSK PENSA ALLO UNITED

Anche Elon Musk sta monitorando attentamente la situazione del Manchester United. Secondo il Daily Mail il miliardario sudafricano sta valutando l'opportunità di presentare un'offerta, che dovrà arrivare ai Glazer entro venerdì. Gli attuali proprietari del puntano a raccogliere circa 6 miliardi di sterline: 4,5 per il club, 2 per riqualificare o costruire un nuovo Old Trafford.

