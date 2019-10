Nizza, Fadiga cacciato per furto: "Geloso del suo successo"

"L'ho fatto forse un po' per gelosia, non per il guadagno ma per la frustrazione e lo scontento per non essere considerato". Queste le motivazioni che hanno spinto Diaby-Fadiga al gesto che gli è costato il posto di lavoro. L'attaccante del Nizza aveva rubato al compagno di squadra Dolberg un orologio da 70mila euro. In un lungo post su Instagram il giovane si è scusato con i tifosi e i compagni.