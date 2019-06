Neymar, nuovi guai: sequestrati 36 beni immobili, è accusato di evasione fiscale

17/06/2019

Continua il periodo nero di Neymar, che nelle ultime settimane è stato denunciato per stupro dalla modella Najila Trindade e poi è stato sempre denunciato per aver diffuso sui social immagini intime della donna, oltre all'infortunio che gli ha impedito di giocare la Coppa America con il Brasile e al fatto che il Psg non lo consideri più intoccabile. Adesso, come riferito dal giornale 'Folha de Sao Paulo', è arrivato il sequestro di 36 beni immobili posseduti in Brasile dall'attaccante: un provvedimento arrivato nell'ambito di un'inchiesta in cui O Ney è accusato di evasione fiscale.