Navas avvisa il PSG: "Voglio giocare sempre, non farò un altro anno così"

AVVISO AL PSG

Il portiere costaricano si sfoga: "Sto bene a Parigi ma per il futuro dovranno essere considerate molte cose"

Dopo l'erroraccio di Donnarumma contro il Marsiglia (che comunque non aveva compromesso il risultato finale), ieri Pochettino ha schierato tra i pali Keylor Navas nell'agevole 3-0 del Paris Saint-Germain ad Angers che ha ulteriormente avvicinato i parigini alla vittoria della Ligue 1. Ma in vista della prossima stagione le cose in porta dovranno cambiare, questo l'avviso del portiere costaricano sul dualismo con il portiere dell'Italia: "Non posso pensare di vivere ancora una situazione come quella di quest'anno".

Navas conferma di avere un "buon rapporto con Donnarumma" ma poi aggiunge "voglio sempre giocare, essere in campo tutte le partite. Per il futuro dovremo considerare tante cose". Parlando a Canal+, il 35enne (in scadenza nel 2024), aggiunge: "La mia famiglia si trova bene a Parigi, io stesso sto bene qui e mi sento ben voluto. Vedremo cosa succederà".

Nei giorni scorsi pure l'Equipe aveva acceso i riflettori sulla situazione di Gigio, uno degli acquisti voluti da Leonardo che però a fine stagione potrebbe essere mandato via dopo il fallimento in Champions League: sarebbero così a rischio pure le operazioni di mercato effettuate dal ds brasiliano. In Italia sembra impossibile un ritorno al Milan, più che soddisfatto di Maignan, mentre potrebbero tornare le voci sulla Juventus e sull'Inter. Senza contare eventuali destinazioni estere.

